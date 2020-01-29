Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε και Γαϊτανίδη

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος μετά τον Φατιόν ανακοίνωσε και τα δανεισμό του 20χρονου μεσοεπιθετικού Γαϊτανίδη από τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Γαϊτανίδη.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
GALATASARAY -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
GAZIANTEP -
LIETKABELIS -vs
SIG STRASBOURG -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ZARAGOZA -vs
ΠΑΟΚ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
GALATASARAY -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
UNITED VOLLEYS -vs
ARKAS SPOR -
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
LIVE
HALKBANK 0vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
VERVA WARSZAWA -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
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KF ISTOGU 0vs
ONIX BANJE 1
LIVE
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 0vs
FK INDJIJA 1
LIVE
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 1vs
ΣΕΡΕΝΤ 0
LIVE
SV GUNTAMATIC RIED 2vs
ΝΙΤΡΑ 1
LIVE
ΧΡΒAΤΣΕ 0vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 2
LIVE
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
LIVE
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
LIVE
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 0vs
FK SOCHI 0
LIVE
NK SESVETE 0vs
DUGO SELO 1
LIVE
METALAC GM 0vs
FK TAKOVO 0
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 0
LIVE
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 0vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 0
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JOHOR DARUL TA`ZIM 2vs
ZILINA 1
LIVE
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0
LIVE
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 0vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 0
LIVE
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
LIVE
VARDAR SKOPJE 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 0vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 0
LIVE
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ 0vs
VIKING 0
LIVE
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 1vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 1
LIVE
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 0vs
ΤΑΜΠΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE VICTORY 3vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΒΕΝΙ 4vs
CS POPESTI LEORDENI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ 2vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
SUHAYA BALKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 2vs
ΚΟΜAΡΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MLADA BOLESLAV II 2vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4vs
KORONA II KIELCE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0vs
RATCHASIMA MAZDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 2vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 2vs
DUDELANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
OFK BEOGRAD 1vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
SPORT PODBREZOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 5vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3vs
ΙΣΛΟΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 4vs
ZALAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΙΤΣΑ 3vs
BANSKA BYSTRICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 0vs
OLEKSANDRIA U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NESEBAR 0vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΓΑ ΦΚ 2vs
ZILINA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 1vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 2vs
ΒΕΙΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 0vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 1vs
PLACKOVICA RADOVIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΖΟΒΙΑ 0vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SCM ARGESUL PITESTI 1vs
UNIREA BASCOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0vs
ΟΝΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIHREN SANDANSKI 1vs
STRUMSKA SLAVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RABOTNICKI SKOPJE 1vs
PIRIN BLAGOEVGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO PANCEVO 2vs
FK BATAJNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΟΡΙΝ 2vs
ΖΝΟΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0vs
FK INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIBERNIANS 0vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 4vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 3vs
SLASK II WROCLAW 0
ΤΕΛΙΚΟ
VITOSHA BISTRITSA 1vs
SILEKS KRATOVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 3vs
ZLATE MORAVCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 0vs
DUKLA PRAHA 1
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
GKS KATOWICE -vs
SLEZA WROCLAW -
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -vs
AKADEMIJA PANDEV -
KOPER -vs
ΤΖAΡΝΤΑΝ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
SCHAFFHAUSEN -
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ -vs
ΣΚΙΒΕ -
GRANICAR ZUPANJA -vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ -
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -vs
ΘΙΣΤΙΝΤ -
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ -vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ -
ROGASKA -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ZAGOREC -
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ -vs
LITOMERICE -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. -vs
ATSV WOLFSBERG -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -
DABAS -vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ -
BLAU GELB UBERRUHR -vs
CRONENBERGER -
KAPFENBERGER SV -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
LEOBENDORF -vs
ASK MANNERSDORF -
SIEGBURGER -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
KOBLENZ -vs
HASSIA BINGEN -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) -vs
LEOBEN -
ATHLONE TOWN -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
NTX RAYADOS -
PHOENIX RISING -vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ -
LIVE
SWIATEK/KUBOT 1vs
SHARMA/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 1vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
LIVE
PENZUGYOR 1vs
BDO HAASRODE LEUVEN 0
SAAREMA VK -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK MLADOST KASTELA -vs
ALLIANZ MILANO -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
MUNICIPAL ZALAU -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
ΡΕΝ -
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
Δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Αντώνης Γαϊτανίδης.
Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος μετά τον Φατιόν ανακοίνωσε και τα δανεισμό του 20χρονου μεσοεπιθετικού Γαϊτανίδη από τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Γαϊτανίδη.