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Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε και Γαϊτανίδη

Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε και Γαϊτανίδη

Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε και Γαϊτανίδη

Δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Αντώνης Γαϊτανίδης.

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος μετά τον Φατιόν ανακοίνωσε και τα δανεισμό του 20χρονου μεσοεπιθετικού Γαϊτανίδη από τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Γαϊτανίδη.

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