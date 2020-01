Παναθηναϊκός για Άσλεϊ Γουίλιαμς!

Ίντερ - Φιορεντίνα: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Ο Τσάβι Ρόκα κινείται από τώρα για το καλοκαίρι, κάτι που φανερώνει και η απόκτηση του Καρλίτος! Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού» κοιτάζει για έτοιμες λύσεις που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα σε όλες τις γραμμές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, οι «πράσινοι» έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Άσλεϊ Γουίλιαμς. Toν 35χρονο διεθνή Ουαλό στόπερ, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια με την φανέλα των Σουίνσι, Έβερτον και Στόουκ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Μπρίστολ Σίτι και όπως αναφέρει το BBC, το «τριφύλλι» θέλει τον παίκτη, όπως και η Αντάλιασπορ από την Τουρκία αλλά και η DC United από τις ΗΠΑ.

Panathinaikos, Antalyaspor and DC United all interested in signing Wales captain Ashley Williams on a pre-contract agreement.

His Bristol City contract expires at the end of this season. He’s happy there and focused on making Euro 2020 but will consider his options.

— Dafydd Pritchard (@DafPritchard) January 29, 2020