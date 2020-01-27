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Γκαγέγο: «Περήφανος για τους παίκτες μου απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Γκαγέγο: «Περήφανος για τους παίκτες μου απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Γκαγέγο: «Περήφανος για τους παίκτες μου απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Ο Αλμπέρτο Γκαγέγο έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, όπως χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα του PAOK TV:

«Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας».

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