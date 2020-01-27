Μακέντα για Κόμπι Μπράιαντ: «Θα μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι» (pic)

Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram:
«Χωρίς λόγια! Θα συνεχίσεις να μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι! Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε»
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 108vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 107
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 132vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 115
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
RAM/SALISBURY 1vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0
LIVE
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 1
LIVE
ARRUABARRENA/JABEUR 0vs
BRADY/DOLEHIDE 0
BOLELLI/PAIRE -vs
KONTINEN/STRUFF -
ANETT KONTAVEIT -vs
IGA SWIATEK -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
BRYAN/BRYAN -vs
DODIG/POLASEK -
CHAN/CHAN -vs
DOI/NICULESCU -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
MERTENS/SABALENKA -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
ZHENG/VLIEGEN -vs
HSIEH/SKUPSKI -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
Ο Φεντερίκο Μακέντα έκανε το δικό του σχόλιο για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.
Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram:
«Χωρίς λόγια! Θα συνεχίσεις να μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι! Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε»