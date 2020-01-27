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Μακέντα για Κόμπι Μπράιαντ: «Θα μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι» (pic)

Μακέντα για Κόμπι Μπράιαντ: «Θα μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι» (pic)

Μακέντα για Κόμπι Μπράιαντ: «Θα μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι» (pic)

Ο Φεντερίκο Μακέντα έκανε το δικό του σχόλιο για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram:

«Χωρίς λόγια! Θα συνεχίσεις να μας εμπνέεις απ' όπου κι αν είσαι! Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε»

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