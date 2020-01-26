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Ατρόμητος: Τίμησε τη μνήμη της Ρενάτα (pic)

Ατρόμητος: Τίμησε τη μνήμη της Ρενάτα (pic)

Ατρόμητος: Τίμησε τη μνήμη της Ρενάτα (pic)

Οι Περιστεριώτες άφησαν ένα λουλούδι στη φωτογραφία της φίλης του Πανιωνίου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή 

Τη μνήμη της Ρενάτα τίμησαν οι παίκτες του Ατρόμητου, πριν τη σέντρα της σημερινής αναμέτρησης της Νέας Σμύρνης. Οι φιλοξενούμενοι άφησαν ένα λουλούδι στη φωτογραφία της γνωστής φίλης του Πανιωνίου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. 

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