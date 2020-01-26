Ατρόμητος: Τίμησε τη μνήμη της Ρενάτα (pic)

Τη μνήμη της Ρενάτα τίμησαν οι παίκτες του Ατρόμητου, πριν τη σέντρα της σημερινής αναμέτρησης της Νέας Σμύρνης. Οι φιλοξενούμενοι άφησαν ένα λουλούδι στη φωτογραφία της γνωστής φίλης του Πανιωνίου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
LIVE
ΞAΝΘΗ 1vs
ΟΦΗ 1
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
LIVE
ΞAΝΘΗ 1vs
ΟΦΗ 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΘΕΛΤΑ 0vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
MALLORCA -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΠAΡΜΑ 2vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0
LIVE
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0
LIVE
ΒΕΡΟΝΑ 2vs
LECCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
LIVE
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 91
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
LIVE
ΛΥΩΝ 1vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 0
ΝΑΝΤ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
LIVE
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
LIVE
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
LIVE
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
LIVE
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 2vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΝΔΟΡΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 92vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 54
BAXI MANRESA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
UNICAJA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ALMA TRIESTE -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ORIORA PISTOIA -vs
DE LONGHI TREVISO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
LIVE
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 18vs
BESIKTAS 10
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 92vs
AFYON BELEDIYE 83
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 81vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 70
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4vs
ΦΟΥΛΑΜ 0
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
LIVE
ΒAΛΤΙΚΑ ΚAΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 0vs
AKADEMIJA PANDEV 0
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 2
LIVE
INTER ZAPRESIC 0vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1
LIVE
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2vs
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3
LIVE
SSV JEDDELOH II 6vs
FRISIA WILHELMSHAVEN 0
LIVE
ΚΡΕΙ 0vs
SPROCKHOVEL 2
LIVE
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 0
LIVE
TSARSKO SELO 0vs
URAL 0
LIVE
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 0vs
FC BASARA MAINZ 0
LIVE
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 1vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ 0
LIVE
DJK WATTENSCHEID 0vs
SW WATTENSCHEID 08 1
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 0
LIVE
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 0vs
OULUN LUISTINSEURA 0
LIVE
TPV ΤAΜΠΕΡΕ 0vs
ΤAΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARKADIYA AVAL ODESSA 3vs
ATLETIC ODESSA U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 0vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 1vs
REAL PHARMA 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RODINA MOSCOW 8vs
ΚΒΑΝΤ ΟΜΠΝΙΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 6vs
TUNARI 0
ΤΕΛΙΚΟ
TABASALU 5vs
ΚΕΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΝΑ ΑΖΦAΛΤ 7vs
ΣΟΡΟΚΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SFC KALINKOVO 2vs
LAMAC BRATISLAVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
SEGEDKA 0vs
LUXEON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
LOKOMOTIVA ZAGREB 3
ΤΕΛΙΚΟ
SGS ESSEN-SCHONEBECK 2vs
DJK SF KATERNBERG 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAHON 2vs
KRÁĽOVÁ PRI SENCI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOLOMYAGI 7vs
FENIX ST PETERSBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 8vs
ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO-1 U21 0vs
HIRNYK KRYVYI RIH 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 5vs
KORABI PESHKOPI 0
ΤΕΛΙΚΟ
TURU 1880 DUSSELDORF 0vs
HENNEF 05 3
ΤΕΛΙΚΟ
FC OLYMPIA SAVYNTSI 1vs
LEBEDYN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 1vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΕΟΠΤΙΚ 0vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 0vs
FC DRITA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 4vs
FK 1. MAJ RUMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUBAN KRASNODAR 1vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEKESCSABA ELORE 1vs
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΕΝΤ 2vs
SHKENDIJA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ 0vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 3vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ 0
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -vs
CESKE BUDEJOVICE II -
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ -vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
VARDAR SKOPJE -vs
BACKA TOPOLA -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 -vs
ΕΛΒΑ -
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -vs
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -
KICKERS EMDEN -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -vs
ΓΚΙΟΡΙ ΕΤΟ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
HAMMER SPVG -vs
YEG HASSEL 1993 -
ΚΟΤΛΑ ΓΙAΡΒΕ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ -
MOSKOVSKAYA ZASTAVA -vs
GIDROER KRONSHTADT -
ΤΕΛΙΚΟ
PAVIC/SOARES 1vs
DUCKWORTH/POLMANS 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
JURAK/STOJANOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUBLIK/KUKUSHKIN 2vs
JOHNSON/QUERREY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3vs
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/SAVILLE 2vs
MOLTENI/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/STEFANI 1vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORI GAUFF 1vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/SASNOVICH 2vs
DIYAS/RYBAKINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEERS/VENUS 0vs
AREVALO/O'MARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ONS JABEUR 2vs
WANG QIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
STRYCOVA/MELO 1vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/SOARES 0vs
KICHENOK/BOPANNA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 3vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BRYAN/BRYAN 2vs
CABAL/MUNAR 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOORE/EBDEN 2vs
JURAK/MARTIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
SANDERS/POLMANS 1vs
OSTAPENKO/PAES 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/POLASEK 0vs
STOSUR/ROJER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 2vs
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 1vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 3
Οι Περιστεριώτες άφησαν ένα λουλούδι στη φωτογραφία της φίλης του Πανιωνίου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή
Τη μνήμη της Ρενάτα τίμησαν οι παίκτες του Ατρόμητου, πριν τη σέντρα της σημερινής αναμέτρησης της Νέας Σμύρνης. Οι φιλοξενούμενοι άφησαν ένα λουλούδι στη φωτογραφία της γνωστής φίλης του Πανιωνίου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.