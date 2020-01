«Big 4»: Όλα όσα έγιναν στις 7 ώρες που βρισκόμασταν στο «Μεγάλη Βρεταννία» (pics & vids)

Ξημέρωσε Πέμπτη 23η Ιανουαρίου. Ο καιρός είναι καλός, για τα δεδομένα της εποχής, εμείς επιστρέψαμε στο γραφείο ύστερα από μια μέρα στη «Μεγάλη Βρεταννία» κι η ζωή συνεχίζεται. Με τα καλά και τα άσχημά της. Στο τέλος της ημέρας... η ζωή, όπως και να το κάνουμε, είναι ωραία.

Ας γυρίσουμε το ρολόι μας μερικές ώρες πίσω κι ας δούμε όσα έγιναν στο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πριν τη συνάντηση των «Big 4» με τους ανθρώπους των UEFA-FIFA, τον Υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο και τον πρόεδρο της Super League Μηνά Λυσάνδρου.

Πέρα λοιπόν από τα όσα έγιναν, όσα ειπώθηκαν, όσα όχι... Τι θέσεις παρουσίασε ο Μαρινάκης, τι υποστήριξε ο Σαββίδης, τι είπε ο Μελισσανίδης και τα όσα δήλωσαν μπροστά στις κάμερες οι Χούμπελ - Αυγενάκης, έγιναν διάφορα έξω από την αίθουσα Ballroom όπου για περίπου 3,5 ώρες ο ένας τα... έχωνε στον άλλον ή τέλος πάντων γινόταν η κουβέντα για τη σωτήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Φτάσαμε στο Σύνταγμα. Μερικά λεπρά πιο πριν μέσα στη Βουλή, με 261 ψήφους η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ψηφίστηκε ως η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι πρώτες εικόνες από τη «Μεγάλη Βρεταννία» φτάνουν στα μάτια σας μέσα από το Μαραθώνιο live του gazzetta.gr. Οκ, δεν είδατε και τίποτα το σπουδαίο. Ενα περιπολικό, 2-3 αστυνομικοί, μερικές στημένες κάμερες στην είσοδο του ξενοδοχείου, οι υπάλληλοί του και καλοντυμένος κόσμος να πηγαινοέρχεται συνέθεταν το σκηνικό.

Tesla κι αγκαλιές

Το gazzetta.gr, λοιπόν, ήταν εκεί. Και έξω και μέσα. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να κλείσει η πόρτα ό,τι συνέβη πέρα από αυτήν το μάθατε. Τουλάχιστον αν ήσασταν συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα της χώρας. Αν όχι, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για το... review.

Έχοντας μπει μέσα στο ξενοδοχείο, αρχικά έπρεπε να βρεθεί μια θέση που να παρέχει καλή ορατότητα, διακριτικότητα και... ηλεκτρισμό. Τόσες ώρες χωρίς φόρτιση ούτε το Tesla του Αλαφούζου δεν θα άντεχε. Οκ, όλα αυτά καταφέραμε να τα βρούμε. Την ίδια ώρα έξω άρχισαν να πληθαίνουν και οι συνάδελφοι και οι κάμερες.

Λίγο μετά τις 13.00, ο Ιβάν Σαββίδης αιφνιδιάζει τους πάντες, φτάνει στο ξενοδοχείο και ανεβαίνει στους πάνω ορόφους. Τρία άτομα της φρουράς του περιμένουν κάτω στο λόμπι, αριστερά από την είσοδο του ξενοδοχείου, μερικά μέτρα μακριά μας.

Η πληροφορία ότι θα φύγει και θα επιστρέψει έρχεται γρήγορα στ' αυτιά μας, οπότε περιμέναμε τη στιγμή. Κατεβαίνει στις 13.45. Συγχρονίζεται με την άφιξη του Βαγγέλη Γραμμένου, χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται και ύστερα από την ολίγων δευτερολέπτων συνάντησή τους, ο καθένας παίρνει το δρόμο του. Ο κ. Σαββίδης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επισκέφτηκε τα γραφεία του στην Αθήνα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ ετοιμαζόταν για τη συνάντηση.

Cross your fingers!

Ξέρουμε ότι θα αρχίσουν να... σκάνε όλοι ένας - ένας... Ακολουθεί ο Εντεταλμένος εκπρόσωπος των FIFA/UEFA, Χέρμπερτ Χούμπελ. Λίγο πριν μπει στην αίθουσα και ενώ περιμένει να κάνει το check in. Μαζί με συναδέλφους, τον ρωτάμε για το αν είναι αισιόδοξος για τη συνάντηση. «It's up to you, cross you fingers», μας απαντάει. Όλα, δηλαδή, ήταν στο χέρι των κυρίων που κάθισαν αργότερα στο τραπέζι. Ούτε αισιόδοξος ούτε και απαισιόδοξος. Μέχρι τις 14.25 έφτασαν κι οι Αυγενάκης - Λυσάνδρου. Ο Υφυπουργός ανέβηκε στους πάνω ορόφους, ενώ ο πρόεδρος της Super League και Α' αντιπρόεδρος της ΑΕΚ ήπιε ένα γρήγορο καφέ με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΑΕΚ Ανδρέα Δημάτο.

Με τους άλλους ανθρώπους των UEFA-FIFA να είναι μέσα στο ξενοδοχείο μιας και διαμένουν εκεί, το μόνο που είχαμε πια να περιμένουμε ήταν η άφιξη των «αφεντικών» των ομάδων!

Η ιστορική χειραψία και η... μεγάλη έξοδος

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ο πρώτος από τους 4 που έρχεται. Ακολουθεί ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και αργοπορημένος κατά 6 λεπτά ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ήταν εκεί κοντά σε μια δική του δουλειά.

Η ΕΡΤ μπαίνει μέσα και παίρνει τα πρώτα πλάνα. Μαρινάκης-Μελισσανίδης ανταλλάσσουν μια... ιστορική χειραψία. Το «τείχος» της αίθουσας Grand Ballroom της Μεγάλης Βρεταννίας ίσως έριξε και το «τείχος» του μίσους που έτρεφαν (;) ο ένας για τον άλλον.

Οι πόρτες κλείνουν και εκεί ξεκινούν τα... πονταρίσματα! Πόσο θα κρατήσει; Μία ώρα; Έξι ώρες; Αν συνεχιστεί την ώρα που ο Ολυμπιακός παίζει στην Κρήτη και γίνει κάποια αδικία εις βάρος των «ερυθρόλευκων» τί θα γίνει μέσα στη συνάντηση;

Ερωτήματα που «βομβαρδίζουν» το μυαλό αρκετών. Οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές από τις 15.10. Μία ώρα μετά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει και κάθεται μόνος του για περίπου 10 λεπτά σε μια καρέκλα στο σαλονάκι του ξενοδοχείου. Εχει ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα και επιστρέφει στην αίθουσα.

Καλύτερα μπύρα!

Εν τω μεταξύ, το συμπέρασμα που είχαμε ήδη βγάλει είναι πως αν κάτσεις για καφέ (8 ευρώ) στο εν λόγω ξενοδοχείο καλύτερα να παραγγείλεις μπύρα (7 ευρώ). Καλύτερη τιμή και εξαιρετικά φρέσκοι ξηροί καρποί!

Την ίδια ώρα, οι άντρες που έκατσαν στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά, έβαζαν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια... σωστή κατεύθυνση. Ετσι είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Κάποιοι άλλοι έβλεπαν το ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στους υπολογιστές τους. Η ώρα κυλούσε κι η πόρτα της κεντρικής αίθουσας άνοιξε και έκλεισε άλλες 2 φορές για τον Ιβάν Σαββίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Κάπου εκεί άρχισαν και κάποια νευράκια από ανθρώπους της ασφαλείας του ξενοδοχείου. Η παρουσία μας δεν ήταν κι ό,τι πιο ευχάριστο. Μέχρι και το «θα βγείτε έξω, θα σας κεράσουμε τους καφέδες», ακούστηκε. Εντάξει, δεν μας έβγαλαν αλλά δεν κέρασαν και τους καφέδες. Αφήστε, δε, που ήδη είχαν πληρωθεί.

Μπάχαλο με τις κάμερες, ειρηνευτής Αυγενάκης!

Τελικά, βλέπουμε την κάμερα της ΕΡΤ να μπαίνει και πάλι στο ξενοδοχείο. «Επιτέλους, τελείωσε», λέμε με ανακούφιση. Κι όμως! Ακόμη δεν είχαν αποφασίσει αν θα γίνουν οι δηλώσεις μέσα ή έξω από την πόρτα. Τελικά, ύστερα από μερική ώρα δίνεται το... σύνθημα να μπουν ΟΛΟΙ μέσα!

Χούμπελ και Αυγενάκης έκαναν δηλώσεις στην κάμερα, για να δώσουν το στίγμα της συνάντησης. Φυσικά, πολύ επιδερμικά. Για να γίνει αυτό έπρεπε να μπει... τάξη στους άπειρους κάμεραμεν, φωτογράφους και δημοσιογράφους που ήθελαν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση για να έχουν όλοι το πλάνο και φυσικά να μικρόφωνα κοντά τους. Με παρέμβαση Αυγενάκη λύθηκε το θέμα.

19:15 αποχωρήσαμε από το ξενοδοχείο. Πήγαμε με ήλιο, φύγαμε με κρύο. Και όπως είπαμε στην αρχή του κειμένου, «η ζωή είναι ωραία» και στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Αυτό μας έκαναν να καταλάβουμε Χούμπελ και Αυγενάκης.

Μετά βέβαια καταλάβαμε - από τα όσα διέρρευσαν οι ομάδες - πως δεν ήταν όλα και τόσο... ρόδινα.