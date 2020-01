Ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό ψάχνει για έναν ποδοσφαιριστή που θα του κάνει την ζωή εύκολη στο γκολ. Ψάχνει για έναν φορ, ο οποίος θα σκοράρει μεγάλη συχνότητα και θα είναι σε θέση να... εγγυηθεί 15-20 τέρματα ανά σεζόν και αυτός όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Ισπανός, Καρλίτος! Μία περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη, που δουλεύθηκε σωστά από τον Τσάβι Ρόκα και είναι μια ανάσα από το να υπογράψει για το καλοκαίρι.

Ο 30χρονος φορ μένει ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα αλλά επειδή έχει ήδη αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν και στην Λέγκια Βαρσοβίας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και σε τρίτη. Για αυτό αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, να υπογράψει στο Τριφύλλι και να αποτελέσει τον βασικό στράικερ της επόμενης σεζόν!

Who is who

Ο Καρλίτος που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ευκολία στο γκολ και το δολοφονικό ένστικτο μέσα στην περιοχή ξεκίνησε την καριέρα του στην Οντινουέντ. Σκόραρε 6 γκολ σε 28 ματς πρωταθλήματος στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας.

Εκεί που πραγματικά έκανε την διαφορά ήταν στην Πολωνία. Με την φανέλα της Βίσλα Κρακοβίας πέτυχε 24 γκολ σε 36 αγώνες πρωταθλήματος ενώ είχαν προηγηθεί 13 τέρματα με την δεύτερη ομάδα της Βιγιαρεάλ.

Από την Βίσλα πήρε μεταγραφή στην Λέγκια, όπου και εκεί έκανε… παπάδες. 16 γκολ σε 36 παιχνίδια. Τιο καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή στην Αλ Ουάχντα, έχει πετύχει 5 γκολ μέχρι στιγμής αλλά για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει και αναμένεται να μείνει ελεύθερος.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για έναν σέντερ φορ που έχει αρκετές χρονιές με διψήφιο αριθμό τερμάτων, πρόκειται για έναν στράικερ που μπορεί να κάνει την διαφορά στον Παναθηναϊκό.