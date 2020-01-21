Ολυμπιακός: Η νίκη επί του Άρη με... άλλη ματιά (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-2 του Άρη και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
Δείτε τα καλύτερα από όσα έγινε στο «Καραϊσκάκης».
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 2vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 56vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 44
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 51vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 66
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 2vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 86vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 139vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 107
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
UNICAJA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
LIETKABELIS -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
BESIKTAS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
MORNAR BAR -
NYMBURK -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
VEF RIGA -
BAXI MANRESA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
DIJON -vs
ZARAGOZA -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
MALLORCA -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚAΙΛ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 2
LIVE
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 2vs
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 0
LIVE
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 1vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1
LIVE
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 1vs
MARIA SHARAPOVA 0
LIVE
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΠΟΛ ΤΟΜΙ 1
LIVE
MAGDA LINETTE 1vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 0
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 1
LIVE
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 1vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 0
LIVE
BERNARDA PERA 0vs
ELENA RYBAKINA 1
LIVE
WANG QIANG 0vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ 0
LIVE
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2vs
ΤΡΑΒAΓΚΛΙΑ ΣΤΕΦAΝΟ 0
LIVE
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 0vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
LIVE
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 0vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 0
LIVE
ERNESTS GULBIS 0vs
F. AUGER-ALIASSIME 0
LIVE
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 0vs
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΠΕΝΓΚ ΣΟΥAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MADISON BRENGLE 1vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA 3vs
ΣΤΕΜΠΕ ΣΕΝΤΡΙΚ-ΜΑΡΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. DAVIDOVICH FOKINA 3vs
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FIONA FERRO 2vs
ALISON VAN UYTVANCK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 0vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARGARITA GASPARYAN 0vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 3vs
ΜΟΥΤΕΤ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 3vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHANNA KONTA 0vs
ONS JABEUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 3vs
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ 3vs
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POLONA HERCOG 2vs
REBECCA PETERSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 0vs
R. BAUTISTA AGUT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 3vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
DARYA KASATKINA 0
JORDAN THOMPSON -vs
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΤAΚΓΟΥΟΡΘ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ -
A. SASNOVICH -vs
GREETJE MINNEN -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
HUGO DELLIEN -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ -vs
ALBERT RAMOS-VINOLAS -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
KWON SOON WOO -
AMANDA ANISIMOVA -vs
ZARINA DIYAS -
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ -vs
ANASTASIJA SEVASTOVA -
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
LAURA SIEGEMUND -vs
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -
YULIA PUTINTSEVA -vs
HSIEH SU-WEI -
LAUREN DAVIS -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
PIERRE HERBERT -vs
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -
ALEXEI POPYRIN -vs
ΤΣΟΝΓΚA ΤΖΟ-ΒΙΛΦΡΙΝΤ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
KATERINA BONDARENKO -vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
CAMILA GIORGI -
ΦΛΙΠΚΕΝΣ ΚΙΡΣΤΕΝ -vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
MARKETA VONDROUSOVA -vs
SVETLANA KUZNETSOVA -
ΚΕΣΜAΝΟΒΙΤΣ ΜΙΟΜΙΡ -vs
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ -
DANIELLE R. COLLINS -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ALIZE CORNET -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
LU YEN-HSUN -
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
IRINA BEGU -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
JOAO SOUSA -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
SARA SORRIBES TORMO -vs
VERONIKA KUDERMETOVA -
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΒAΣΕΚ -
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ -
IGA SWIATEK -vs
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ -
ΓΚAΣΤΟΝ ΧΟΥΓΚΟ -vs
JAUME MUNAR -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣAΡΝΤΙ ΤΖΕΡΕΜΙ -
ΠΑΟΛΙΝΙ ΖΑΣΜΙΝ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
KATERYNA KOZLOVA -vs
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ -
HARRIET DART -vs
MISAKI DOI -
KRISTYNA PLISKOVA -vs
HEATHER WATSON -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΣΟΝΕΓΚΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -vs
JESSICA PEGULA -
JENNIFER BRADY -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -vs
DANIEL ELAHI GALAN -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
FRANCES TIAFOE -
CARLA SUAREZ-NAVARRO -vs
ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ ΑΡΙΝΑ -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ANETT KONTAVEIT -
DOMINIK KOEPFER -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
KEVIN ANDERSON -
ΤΣΕΤΣΙΝAΤΟ ΜAΡΚΟ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ANGELIQUE KERBER -
ΤΕΛΙΚΟ
VITORIA-ES 0vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2
ΤΟΚΙΟ -vs
Β-ΒAΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣAΚΙ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΡΟAΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ -
FK VAN -vs
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -
FC URARTU -vs
FK WEST ARMENIA -
BORADIGYAKH MOSKVA -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -
Δείτε την παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη με 4-2.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-2 του Άρη και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
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