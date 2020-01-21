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Γκιγιέρμε: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα» (vid)

Γκιγιέρμε: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα» (vid)

Γκιγιέρμε: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα» (vid)

Ο Γκιγιέρμε με ανάρτηση του στο twitter έδειξε την χαρά του για το γκολ με τον Άρη.

Ένα από τα 4 γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη, πέτυχε ο Γκιγιέρμε και δεν έκρυψε την χαρά του.

«Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα», έγραψε και ανέβασε video με το γκολ του.

 

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