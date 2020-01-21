Γκιγιέρμε: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα» (vid)

Ένα από τα 4 γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη, πέτυχε ο Γκιγιέρμε και δεν έκρυψε την χαρά του.
«Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα», έγραψε και ανέβασε video με το γκολ του.
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 2vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 45vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 51
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 50vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 69
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 50vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 49
LIVE
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 56vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 58
LIVE
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 64vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 57
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 53vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 52
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
BESIKTAS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
MORNAR BAR -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
LIETKABELIS -
NYMBURK -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
VEF RIGA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
DIJON -vs
ZARAGOZA -
BAXI MANRESA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
MALLORCA -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
VITORIA-ES 0vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 1
ΤΟΚΙΟ -vs
Β-ΒAΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣAΚΙ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΡΟAΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ -
FC URARTU -vs
FK WEST ARMENIA -
FK VAN -vs
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -
BORADIGYAKH MOSKVA -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA -vs
ΣΤΕΜΠΕ ΣΕΝΤΡΙΚ-ΜΑΡΣΕΛ -
A. DAVIDOVICH FOKINA -vs
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ -
FIONA FERRO -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ -vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ -
MARGARITA GASPARYAN -vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΜΟΥΤΕΤ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
JOHANNA KONTA -vs
ONS JABEUR -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ -vs
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΠΕΝΓΚ ΣΟΥAΙ -
MADISON BRENGLE -vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
POLONA HERCOG -vs
REBECCA PETERSON -
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ -vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA -
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 0
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΠΟΛ ΤΟΜΙ -
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 0vs
R. BAUTISTA AGUT 1
WANG QIANG -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚAΙΛ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 0
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 2vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -vs
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -vs
DARYA KASATKINA -
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ -vs
MARIA SHARAPOVA -
ERNESTS GULBIS -vs
F. AUGER-ALIASSIME -
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 0vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 1vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 0
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 0vs
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 0
JORDAN THOMPSON -vs
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
MAGDA LINETTE -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 2
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2vs
ΤΡΑΒAΓΚΛΙΑ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ -vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ -
BERNARDA PERA -vs
ELENA RYBAKINA -
A. SASNOVICH -vs
GREETJE MINNEN -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -
ΝΤAΚΓΟΥΟΡΘ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
HUGO DELLIEN -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
KWON SOON WOO -
LAURA SIEGEMUND -vs
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ -
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ -vs
ALBERT RAMOS-VINOLAS -
YULIA PUTINTSEVA -vs
HSIEH SU-WEI -
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ -vs
ANASTASIJA SEVASTOVA -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
AMANDA ANISIMOVA -vs
ZARINA DIYAS -
DANIELLE R. COLLINS -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
LAUREN DAVIS -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
ΚΕΣΜAΝΟΒΙΤΣ ΜΙΟΜΙΡ -vs
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ -
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
CAMILA GIORGI -
KATERINA BONDARENKO -vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -
IRINA BEGU -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ALIZE CORNET -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -
PIERRE HERBERT -vs
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -
ALEXEI POPYRIN -vs
ΤΣΟΝΓΚA ΤΖΟ-ΒΙΛΦΡΙΝΤ -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
LU YEN-HSUN -
MARKETA VONDROUSOVA -vs
SVETLANA KUZNETSOVA -
ΦΛΙΠΚΕΝΣ ΚΙΡΣΤΕΝ -vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΒAΣΕΚ -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣAΡΝΤΙ ΤΖΕΡΕΜΙ -
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
JOAO SOUSA -
ΓΚAΣΤΟΝ ΧΟΥΓΚΟ -vs
JAUME MUNAR -
ΠΑΟΛΙΝΙ ΖΑΣΜΙΝ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
SARA SORRIBES TORMO -vs
VERONIKA KUDERMETOVA -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ -
CARLA SUAREZ-NAVARRO -vs
ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ ΑΡΙΝΑ -
IGA SWIATEK -vs
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ -
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -vs
DANIEL ELAHI GALAN -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
KEVIN ANDERSON -
HARRIET DART -vs
MISAKI DOI -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ANETT KONTAVEIT -
DOMINIK KOEPFER -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
KATERYNA KOZLOVA -vs
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ -
KRISTYNA PLISKOVA -vs
HEATHER WATSON -
JENNIFER BRADY -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -vs
JESSICA PEGULA -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
FRANCES TIAFOE -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΣΟΝΕΓΚΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΤΣΕΤΣΙΝAΤΟ ΜAΡΚΟ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ANGELIQUE KERBER -
Ο Γκιγιέρμε με ανάρτηση του στο twitter έδειξε την χαρά του για το γκολ με τον Άρη.
Ένα από τα 4 γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη, πέτυχε ο Γκιγιέρμε και δεν έκρυψε την χαρά του.
«Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις την εβδομάδα», έγραψε και ανέβασε video με το γκολ του.