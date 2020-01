Παίρνει τον Αγιούμπ ο Παναθηναϊκός! (vids)

To πρωί της Κυριακής, οι Ολλανδοί έφεραν στο φως της δημοσιότητας, την περίπτωση του Γιασίν Αγιούμπ και το μεσημέρι οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν! Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του 26χρονου Μαροκινού μέσου, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Φέγενορντ. Στο «πράσινο στρατόπεδο» δούλευαν εδώ και καιρό την περίπτωση του και από την στιγμή που ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον Ολλανδικό σύλλογο να μείνει ελεύθερος, οι «πράσινοι» έκαναν την κίνησή τους και αναμένεται να προχωρήσουν στην τρίτη τους μεταγραφική κίνηση για τον Ιανουάριο!

Ο Αγιούμπ είναι «8άρι», έχει έφεση στο γκολ και έχει πιο ανεπτυγμένες τις δημιουργικές του ικανότητες πάνω στο χορτάρι.

Το who is who

Ο Γιασίν Αγιούμπ γεννήθηκε στο Μαρόκο το Μάρτιο του 1994 και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στην Ολλανδία. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στον ερασιτεχνικό σύλλογου του Αμστερνταμ ASV De Dijk, για να ακολουθήσει η Χάρλεμ, Το 2008 πέρασε από τις ακαδημίες του Αγιαξ, και την ίδια χρονιά μεταπήδησε στις ακαδημίες της Ουτρέχτης. Από το 2012 και σε ηλικία 18 ετών έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα της Ουτρέχτης και την σεζόν 2012-13 μέτρησε δύο συμμετοχές. Από την σεζόν 2013-14 όμως κέρδισε θέση βασικού και για τα επόμενα πέντε χρόνια ήταν βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας έχοντας 146 συμμετοχές και 19. Το καλοκαίρι του 2018 ήρθε η ώρα για το μεγάλο βήμα και με το συμβόλαιό του να λήγει έδωσε τα χέρια με την Φέγενορντ υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η πρώτη του χρονιά στο Ρότερνταμ ήταν καλή αφού ως βασικός είχε 23 συμμετοχές, 3 γκολ και 5 ασίστ. Ο ερχομός του Γιάπ Σταμ το καλοκαίρι όμως άλλαξε τα δεδομένα με τον ίδιο να μην βρίσκεται στις επιλογές του Ολλανδού τεχνικού, ενώ και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία στην Φέγενορντ δεν άλλαξε τα δεδομένα. Ετσι, με μόλις 5 συμμετοχές και άλλα επτά ματς με την δεύτερη ομάδα αποφασίστηκε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και μάλιστα με την Under -17 κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Από το 2018 όμως αποφάσισε να δεχτεί το κάλεσμα της χώρας καταγωγής του και είναι διεθνής με το Μαρόκο.