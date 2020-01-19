ΟΦΗ: Συμπλήρωσαν κάρτες Μεγιάδο, Φιγκεϊρέντο

Τους δύο παραπάνω παίκτες θα στερηθεί ο ΟΦΗ στα ματς που έρχονται. για τους Κρητικούς.
Ετσι, θα απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ΟΦΗ κόντρα σε ΟΣΦΠ (εντός), Ξάνθη (εκτός), Λάρισα (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός).
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
MALLORCA -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ESPANYOL -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
LECCE -vs
INTER -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
PADERBORN 07 -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 61vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 73
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 49vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 65
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 35vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 40
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 23vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 25
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 27vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 21
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 117
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
BAXI MANRESA -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ALMA TRIESTE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
VL PESARO -vs
SASSARI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ROCHEDALE ROVERS -vs
BRISBANE CITY -
Μιγκέλ Μεγιάδο και Ζοάο Φιγκεϊρέντο δέχτηκαν κάρτα από τον Κατσικογιάννη και έφτασαν τις τέσσερις κίτρινες.
Τους δύο παραπάνω παίκτες θα στερηθεί ο ΟΦΗ στα ματς που έρχονται. για τους Κρητικούς.
Ετσι, θα απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ΟΦΗ κόντρα σε ΟΣΦΠ (εντός), Ξάνθη (εκτός), Λάρισα (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός).