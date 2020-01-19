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ΟΦΗ: Συμπλήρωσαν κάρτες Μεγιάδο, Φιγκεϊρέντο

ΟΦΗ: Συμπλήρωσαν κάρτες Μεγιάδο, Φιγκεϊρέντο

ΟΦΗ: Συμπλήρωσαν κάρτες Μεγιάδο, Φιγκεϊρέντο

Μιγκέλ Μεγιάδο και Ζοάο Φιγκεϊρέντο δέχτηκαν κάρτα από τον Κατσικογιάννη και έφτασαν τις τέσσερις κίτρινες.

Τους δύο παραπάνω παίκτες θα στερηθεί ο ΟΦΗ στα ματς που έρχονται. για τους Κρητικούς.

Ετσι, θα απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ΟΦΗ κόντρα σε ΟΣΦΠ (εντός), Ξάνθη (εκτός), Λάρισα (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός).

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