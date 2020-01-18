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Κούγιας: «Η Ξάνθη θα υποβιβαστεί»

Κούγιας: «Η Ξάνθη θα υποβιβαστεί»

Κούγιας: «Η Ξάνθη θα υποβιβαστεί»

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν εσχάτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Βέβαιος για τον υποβιβασμό της Ξάνθης έδειξε ο Αλέξης Κούγιας, ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ, μέσω των όσων είπε στην εφημερίδα «ΦΩΣ». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
~ Τι προβλέπεις για την περίπτωση της Ξάνθης; 
Θα υποβιβαστεί. Τα υπερασπιστικά επιχειρήματα της Ξάνθης είναι κωμικά εφόσον είναι αυτά που δημοσιοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ. Αγγίζουν τη γελοιότητα.
 
~ Αν η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι όντως καταδικαστική για την Ξάνθη, πού μπορεί να προσφύγει;
Πουθενά. Απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει ανατραπεί ποτέ.
 
~ Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει; Και με τι κινδυνεύει;
Δεν γνωρίζω το κατηγορητήριο και τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει όλες οι πλευρές, εγώ ασχολήθηκα προσωπικά μόνο με την Ξάνθη και ανέφερα καθαρά τα στοιχεία στο υπόμνημα που καταθέσαμε την πρώτη μέρα.
 
~ Αν υποβιβαστεί η Ξάνθη, τι θα γίνει με τους βαθμούς που έχει κόψει από πολλές ομάδες;
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και για εμάς, διότι μας νίκησε η Ξάνθη πριν λίγες μέρες, ενώ εκκρεμούσε ήδη η καταγγελία. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάρουν όλες οι ομάδες πίσω τους βαθμούς, παρ' ότι αυτό ευνοεί και ανταγωνιστές μας.
 
~ Και ο Ολυμπιακός.
Όλοι.
 
~ Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο; Υπάρχει λόγος που σε ρωτάω.
Από 13 χρονών έπαιζα στον Άρη Πετρούπολης και από τα 28 μου διοικώ ομάδες.
 
~ Από την πείρα σου λοιπόν στο ποδόσφαιρο και τις γνωριμίες σου, έχεις την αίσθηση ότι η οικογένεια Σαββίδη έχει προσπαθήσει να “αλώσει” το ελληνικό ποδόσφαιρο, την ΕΠΟ και άλλες ομάδες;
Εγώ πρώτος είχα μιλήσει για παρεμβάσεις της οικογένειας Σαββίδη σε άλλες ομάδες! Από το 2016. Είχα μιλήσει για τον ΠΑΣ Γιάννενα και πρόσεξε, σου δίνω είδηση τώρα, για τον συνέταιρο του Πολυχρόνη Συγγελίδη της Ξάνθης, αντιπρόσωπο της Κράισλερ- Τζιπ στα Γιάννενα, τον Γιάννη Αυδή. Ο ίδιος ο Αυδής μου είχε πει ότι λίγες μέρες πριν είχε πουλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του σε εταιρία συμφερόντων Σαββίδη, γεγονός το οποίο δεν έχω ερευνήσει. Και ότι ο Σαββίδης είχε δώσει χρήματα στον Χριστοβασίλη που τότε αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα με την εφορία. Και ότι ο Γιάννης Αυδής ως άνθρωπος του Σαββίδη είχε πάρει χωρίς χρήματα τον ΠΑΣ Γιάννενα με συμβολαιογρααφικό έγγραφο γνωστού συμβολαιογράφου στην Οδό Ακαδημίας, γνώριζα και την ημερομηνία και τον αριθμό του εγγράφου αυτού.
 
~ Εγώ έχω ζητήσει αυτές τις μέρες συνέντευξη από τον Χριστοβασίλη και εκκρεμεί απάντησή του. Μου είχε πει στο τηλέφωνο ότι θα μου μιλούσε. Είναι ανοικτή η εφημερίδα σε οποιαδήποτε απάντησή του δεοντολογικά.
Επίσης είχα μιλήσει για την Κέρκυρα χωρίς να γνωρίζω στοιχεία, και για την Ξάνθη από καιρό πριν! Μου είχε αποκαλύψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά τη σφαγιαστική διαιτησία της ομάδας μου με την Ξάνθη πέρσι, τότε που εγώ κατηγόρησα τον Γιάννη Παπαδόπουλο για τον διαιτητή Λάμπρου, μου είχε αποκαλύψει λοιπόν για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ότι η Ξάνθη έχει μεταβιβαστεί στον Σαββίδη! Και μου το είχε πει μπροστά σε κόσμο, στο Εφετείο Αθηνών, λόγου χάρη μπροστά στον δικηγόρο Τάκη Μιχαλόλια.
 
~ Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Έχω την εντύπωση ότι η οικογένεια Σαββίδη προσπάθησε να πιάσει φίλο και εσένα, να σε πάρει σύμμαχο, δίνοντάς σου δύο πολύ καλούς παίκτες δανεικούς.
Αυτή ήταν μονομερή ενέργεια από την πλευρά Σαββίδη, χωρίς εγώ να ζητήσω παίκτες! Επικοινώνησε μαζί μου τότε ο Μάκης Γκαγκάτσης και μου είπε “ο πρόεδρος αποφάσισε να πάρεις δανεικούς τον Ουάρντα και τον Κάτσε”. Στο τέλος των μεταγραφών. Πριν από αυτό μού είχε ζητηθεί από την πλευρά Σαββίδη να αναλάβω δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις του ομίλου του.
 
~ Αυτά είναι τα ωραία. Πελοποννήσιοι εναντίον Αθηναίων και συμμαχικά στρατόπεδα, τόσους αιώνες πριν ο Θουκυδίδης τα έγραψε όλα. Ποιες ήταν οι υποθέσεις που σου ζήτησαν να αναλάβεις;
Το δικηγορικό απόρρητο μού απαγορεύει να αποκαλύψω τις υποθέσεις του Σαββίδη που μου ζητήθηκε να αναλάβω.
 
~ Τις ανέλαβες; Σόρι που σε φέρνω σε δύσκολη θέση αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
Ενημέρωσα τον Σαββίδη εκείνη τη στιγμή ότι είμαι στενός φίλος πλέον με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και ότι είμαι υποχρεωμένος να τον ενημερώσω πρώτα, λόγω της αντιπαλότητας Ολυμπιακού- ΠΑΟΚ και Μαρινάκη- Σαββίδη. Ρώτησα τον Σαββίδη αν τον ενοχλεί που θα ενημερώσω τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μου είπε ότι δεν τον ενοχλεί. Ενημέρωσα λοιπόν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και μου είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι ήταν δικό μου θέμα αν θα αναλάμβανα ή όχι τις υποθέσεις του ομίλου Σαββίδη.
 
~ Τελικά τις ανέλαβες;
Όχι. Μετά την καταγγελία του Ολυμπιακού για την Ξάνθη, για την οποία έκανα πρόσθετη παρέμβαση, οι σχέσεις μου με την οικογένεια Σαββίδη έχουν παγώσει εντελώς. Συνεχίζω ως άνθρωπος- βγάζοντας τελείως έξω το ποδόσφαιρο- σε προσωπικό επίπεδο να έχω πολύ καλή άποψη για τον Σαββίδη.
 
~ Για το ποδόσφαιρο και τον Σαββίδη θέλω να μου πεις.
Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή περιβάλλεται από μια μικρή ομάδα ανθρώπων σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο οι οποίοι τον οδηγούν σε εντελώς λάθος επιλογές τόσο για τον τρόπο που πρέπει ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί τη θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Αυτοί που τον περιβάλλουν είναι της νοοτροπίας που από το 1996 κατάστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολλοί από αυτούς ήταν και είναι στενότατοι φίλοι και συνομιλητές με τον Θωμά Μητρόπουλο. Και μιλάω για διαιτητές και παράγοντες.

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