Κούγιας: «Η Ξάνθη θα υποβιβαστεί»
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν εσχάτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 0vs
ΑΛΑΒΕΣ 1
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΛAΤΣΙΟ 3vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
LIVE
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
LIVE
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
LIVE
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0
LIVE
1. FC KOLN 0vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 41vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 40
LIVE
ΠΑΟΚ 59vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 39
LIVE
ΑΡΗΣ 43vs
ΛAΡΙΣΑ 29
LIVE
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 38vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 30
ΑΕΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 100vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 140vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 113vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 112
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
LIVE
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
LIVE
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
LIVE
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 5vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ZARAGOZA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
REAL BETIS -vs
UNICAJA -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
GYIRMOT 0vs
VORWARTS STEYR 0
LIVE
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 5vs
KRKA 1
LIVE
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ 3vs
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 1
LIVE
ΝΤΟΡΝΜΠΙΡΝ 1vs
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ 2
LIVE
ΟΜΒΕΡΓΚ 3vs
SV STRAELEN 3
LIVE
ΣΤΟΥΤΓAΡΔΗ 2vs
MOL FEHERVAR 0
LIVE
FC URARTU 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 0
LIVE
POLONIA WARSZAWA 0vs
AVIA SWIDNIK 0
LIVE
KAPFENBERGER SV 2vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 2
LIVE
ST. PAULI 0vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 1
LIVE
SCHONNEBECK 0vs
ASC 09 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
LIVE
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0vs
ZILINA 0
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 0vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0
LIVE
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 2vs
BEIJING GUOAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 1vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 12
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 4vs
VALASSKE MEZIRICI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 0vs
ΣΙΡAΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΕΝΣΕ 3vs
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 2vs
ΣΤΑΛ ΜΠΡΖΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 3vs
GORNIK II ZABRZE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 7vs
WISLANIE JASKOWICE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 0vs
POGON GRODZISK MAZ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HODONIN SARDICE 3vs
ΖΝΟΙΜΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 4vs
GWARDIA KOSZALIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 2vs
ΣΕΡΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 3vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΣΙΝΚΙ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 1vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 3vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 1vs
RADUNIA STEZYCA 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 1vs
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 2vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 4vs
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 0vs
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZLATE MORAVCE 5vs
DUBNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΙΕ 3vs
NAFTA 1903 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOSICE 3vs
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JAROTA JAROCIN 1vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
GOSTIVAR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2vs
SCHAFFHAUSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1vs
ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2vs
ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 1
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ROCHEDALE ROVERS -vs
BRISBANE CITY -
LOZOVATKA -vs
KOLOS SOFIEVKA -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
NIELBA WAGROWIEC -
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ -
ΜΠΟΧΟΛΤ -vs
ΣΧΕΡΜΠΕΚ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -vs
ΜΠΟΧΟΥΜ -
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ -
NARVA TRANS -vs
TALLINNA KALEV -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛAΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
WANG XINYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
LARA ARRUABARRENA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 0vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 0vs
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 0vs
DANIEL ELAHI GALAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0vs
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 0vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
ELENA GABRIELA RUSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν εσχάτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο