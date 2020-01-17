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ΑΕΚ: Έδωσε δανεικό στον Ιωνικό τον Κορνέζο

ΑΕΚ: Έδωσε δανεικό στον Ιωνικό τον Κορνέζο

ΑΕΚ: Έδωσε δανεικό στον Ιωνικό τον Κορνέζο

Με την φανέλα του Ιωνικού θα αγωνιστεί για το επόμενο διάστημα ο Γιώργος Κορνέζος, με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Το καλοκαίρι η ΑΕΚ παραχώρησε δανεικό στον Βόλο τον Γιώργο Κορνέζο, με τον ποδοσφαιριστή όμως να μην αγωνίζεται καθόλου με τους νεοφώτιστους.

Έτσι, η Ένωση τον πήρε πίσω και τον παραχώρησε εκ νέου δανεικό αυτή τη φορά στον Ιωνικό.

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