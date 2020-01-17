ΑΕΚ: Έδωσε δανεικό στον Ιωνικό τον Κορνέζο

Το καλοκαίρι η ΑΕΚ παραχώρησε δανεικό στον Βόλο τον Γιώργο Κορνέζο, με τον ποδοσφαιριστή όμως να μην αγωνίζεται καθόλου με τους νεοφώτιστους.
Έτσι, η Ένωση τον πήρε πίσω και τον παραχώρησε εκ νέου δανεικό αυτή τη φορά στον Ιωνικό.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 102vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 69vs
ΜΙΛAΝΟ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
LIVE
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
LIVE
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 1
LIVE
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 1vs
WANG XIYU 0
LIVE
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 0vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1
LIVE
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 0
LIVE
ERNESTS GULBIS 0vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
LIVE
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 1vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 0
LIVE
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
Με την φανέλα του Ιωνικού θα αγωνιστεί για το επόμενο διάστημα ο Γιώργος Κορνέζος, με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.
Το καλοκαίρι η ΑΕΚ παραχώρησε δανεικό στον Βόλο τον Γιώργο Κορνέζο, με τον ποδοσφαιριστή όμως να μην αγωνίζεται καθόλου με τους νεοφώτιστους.
Έτσι, η Ένωση τον πήρε πίσω και τον παραχώρησε εκ νέου δανεικό αυτή τη φορά στον Ιωνικό.