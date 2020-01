Ολυμπιακός: Συγχαρητήρια στον Ομάρ για τις 150 συμμετοχές (pic)

Τις 150 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Ομάρ Ελαμπνταλεουί και οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στο twitter έδωσαν συγχαρητήρια στον ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα έγραψαν: «Συγχαρητήρια Ομάρ για τις 150 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας!».

Συγχαρητήρια Ομάρ για τις 150 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! / Congratulations @OmarEla14 for achieving 150 appearances with Olympiacos in all competitions! #Football #Olympiacos #Football #Congratulations pic.twitter.com/9wzchTm29b

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 16, 2020