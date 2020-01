Λάρσον: «Να πάμε ακόμη καλύτερα» (vid)

«Κίτρινο» χρώμα είχαν οι σημερινές βραβεύσεις της Super League, καθώς ο Ντάνι Λάρσον παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της κατηγορίας για το μήνα Νοέμβριο, NIVEA MEN Player Of the Month Νοεμβρίου, και ο Μπράουν Ιντέγιε του «NIVEA MEN Best Goal» της 15ης αγωνιστικής. «Αυτό το βραβείο είναι ένα πολύ μεγάλο μπόνους για εμένα, από την στιγμή που ψήφισαν οι φίλαθλοι. Τους ευχαριστώ. Όσο για τη συνέχεια, θα προσπαθήσω και εγώ και η ομάδα να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό για να τα πάμε ακόμα καλύτερα στην συνέχεια», ανέφερε ο Σουηδός μεσοεπιθετικός.

Ο Νιγηριανός φορ από την πλευρά του είπε πως «να ευχαριστήσω την NIVEA και τους φιλάθλους που με ψήφισαν. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά για εμένα. Να πω όμως ευχαριστώ και στον Λάρσον για τις ασίστ που μου έχει δώσει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει για εμένα. Είναι σημαντικό που το ψήφισαν οι φίλαθλοι. Μου δίνει και εμένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό».