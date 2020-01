Απάντηση Άρη σε FIFPRO: «Ψεύτικο το βίντεο του Μενέντεθ, αυτές είναι οι εγκαταστάσεις μας» (vid)

Το βίντεο που έβγαλε στη δημοσιότητα ο Μενέντεθ και κοινοποίησε και η FIFPRO προκάλεσε την αντίδραση του Άρη.

Η FIFPRO κάλεσε τους Καρυπίδη και Χαριστέα να σταματήσουν την κακομεταχείριση στον Ισπανό ποδοσφαιριστή, με τους «κίτρινους» να απαντούν με δικό τους βίντεο για την πραγματικότητα των εγκαταστάσεών τους στο Νέο Ρίσιο.

«FIFPRO πες την αλήθεια σε όλους. Αυτές είναι οι πραγματικές μας εγκαταστάσεις στο Νέο Ρύσιο. Το βίντεο του Άλεξ Μενέντεθ είναι εντελώς ψεύτικο. Πάντα σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές μας», έγραψε ο Άρης στο βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ο Άρης θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του Άλεξ Μενέντεθ για συκοφαντική δυσφήμηση, ενώ οι «κίτρινοι» εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά και κατά της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών.

@FIFPro Just to let everybody know the truth. This is our real training facilities at Neo Risio. Alex Menendez video is totally fake... We always respect our team players #ARISFC pic.twitter.com/CPxedQyLyA

