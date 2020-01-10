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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Άρης
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Λάρσον: «Απολαμβάνω που βρίσκομαι στον Αρη»

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Ο Σουηδός επιθετικός έδειξε αισιόδοξος για την πορεία των «κίτρινων» και τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα

Premier League: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21

Αισιόδοξος για την πορεία του Αρη έδειξε ο Λάρσον, μέσω των όσων είπε στην κάμερα της NOVA. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΛ:
«Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, χάσαμε στην έδρα μας από την ΑΕΛ. Ωστόσο έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, έχουμε το τάιμινγκ και θα πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
 
Για την συνεργασία του με τον Μπράουν Ιντέγε:
«Κάνουμε καλό δίδυμο στην επίθεση είμαστε πολύ κοντά εκτός και εντός αγωνιστικού χώρου και θέλουμε να  κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα». 
 
Για τον διαφορετικό ρόλο που έχει στον Άρη:
«Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έχουμε αξιόλογα παιδιά στις πτέρυγες και μας βοηθάνε πάρα πολύ, εμάς που παίζουμε στην κορυφή της επίθεσης καθώς απασχολούν ποδοσφαιριστές. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση σε αυτή την θέση. 
 
Για το θετικό ξεκίνημα του στη νέα χρονιά: 
«Οπωσδήποτε είμαι ικανοποιημένος αλλά κάθε αγώνας είναι μια νέα ιστορία. Απολαμβάνω που βρίσκομαι στην ομάδα, θέλω να συνεχίσουμε καλά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 
Για την αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ:
«Ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και αισθανθήκαμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι όμως με την βοήθεια κόσμο και την δική μας προσπάθεια φέραμε αυτή τη σπουδαία νίκη και καταφέραμε να πανηγυρίζουμε κάτι πολύ όμορφο μαζί με τον κόσμο μας». 
 
Για τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει ο Άρης:
«Πρώτο από όλα είναι δύσκολο να έχεις πολλά δύσκολα ματς στη σειρά. Αλλά όταν κερδίζει γίνεται πιο εύκολο γιατί παίρνεις ψυχολογία. Αν χρειαστεί ο προπονητής να κάνεις αλλαγές λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών, ξέρω ότι έχουμε ένα πολύ πλούσιο ρόστερ και δεν φοβάμαι.  Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την φόρμα στην οποία βρισκόμαστε και να πάρουμε κι άλλα θετικά αποτελέσματα».

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