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Το «διπλό» στην Ξάνθη μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ Άρης

Το «διπλό» στην Ξάνθη μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ Άρης

Το «διπλό» στην Ξάνθη μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ Άρης κοινοποίησε βίντεο από τη χθεσινή (8/1) νίκη επί της Ξάνθης στα Πηγάδια για το Κύπελλο Ελλάδας.

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+ 

Στο βίντεο, η ΠΑΕ Άρης εστιάζει στη σχέση ομάδας και κόσμου και στο σύνθημα που φώναξαν όλοι μαζί μετά το παιχνίδι. 

Το «διπλό» στην «Ξάνθη Arena» για το Κύπελλο / ARISFC TV

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