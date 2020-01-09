Το «διπλό» στην Ξάνθη μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ Άρης

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+
Στο βίντεο, η ΠΑΕ Άρης εστιάζει στη σχέση ομάδας και κόσμου και στο σύνθημα που φώναξαν όλοι μαζί μετά το παιχνίδι.
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 108vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 123vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 106vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 98vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 107
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
LIVE
LEGIONARY DNIPRO 0vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI 0
LIVE
ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ ΙΙ 0vs
ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ 0
LIVE
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 0vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΝΤΕΝ ΧAΑΓΚ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΤΒΕΝΤΕ -vs
EXCELSIOR MOUSCRON -
ΣΒΙΚAΟΥ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ -
Η ΠΑΕ Άρης κοινοποίησε βίντεο από τη χθεσινή (8/1) νίκη επί της Ξάνθης στα Πηγάδια για το Κύπελλο Ελλάδας.
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+
Στο βίντεο, η ΠΑΕ Άρης εστιάζει στη σχέση ομάδας και κόσμου και στο σύνθημα που φώναξαν όλοι μαζί μετά το παιχνίδι.