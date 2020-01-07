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Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του Τσόρι για τη νίκη στο ντέρμπι! (pic)

Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του Τσόρι για τη νίκη στο ντέρμπι! (pic)

Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του Τσόρι για τη νίκη στο ντέρμπι! (pic)

 Ο Τσόρι δεν έκρυψε την χαρά του για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός είναι πλέον στο τμήμα σκάουτινγκ της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και μέσω instagram έδειξε την χαρά του για το αποτέλεσμα του ντέρμπι.

Έγραψε «Πάμε». Δείτε την ανάρτηση του.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @olympiacosfc with @get_repost ・・・  #Οlympiacos #Slgr #Football #Legend PAMEEEEE!!!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη futbolAlejandro Dominguez (@choridominguezofi) στις

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