Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του Τσόρι για τη νίκη στο ντέρμπι! (pic)

Ο Αργεντινός είναι πλέον στο τμήμα σκάουτινγκ της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και μέσω instagram έδειξε την χαρά του για το αποτέλεσμα του ντέρμπι.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 5vs
ΠAΡΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 0vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
INTER 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΛΙΝΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΟΦΑΣ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
BESIKTAS -vs
ΒΟΝΝΗ -
NEPTUNAS -vs
ΠΑΟΚ -
NYMBURK -vs
VEF RIGA -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
MORNAR BAR -vs
NIZHNY NOVGOROD -
FILOU OOSTENDE -vs
SASSARI -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
Ο Τσόρι δεν έκρυψε την χαρά του για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ο Αργεντινός είναι πλέον στο τμήμα σκάουτινγκ της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και μέσω instagram έδειξε την χαρά του για το αποτέλεσμα του ντέρμπι.
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