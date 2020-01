Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού και ο Πέδρο Μαρτίνς με ανάρτηση του στο twitter έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα.

«Σημαντική νίκη σε πολύ σκληρό ντέρμπι. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για τους στόχους μας και κατακτήσουμε τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε.

1/ Important win tonight in a tough derby match. We keep on fighting for our objectives and trying to conquer the challenges we face!pic.twitter.com/anvZGDxMLL

