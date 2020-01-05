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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Αστέρας Τρίπολης
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Αστέρας Τρίπολης: «Ενέκο, η οικογένεια του Αστέρα είναι δίπλα σου»

Αστέρας Τρίπολης: «Ενέκο, η οικογένεια του Αστέρα είναι δίπλα σου»

Αστέρας Τρίπολης: «Ενέκο, η οικογένεια του Αστέρα είναι δίπλα σου»

Ο Ενέκο Καπίγια υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο Περιστέρι κι η οικογένεια του Αστέρα στέκεται στο πλευρό του Ισπανού.

Ο Αστέρας Τρίπολης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον άτυχο Ισπανό που υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τον Ατρόμητο.

 Δείτε το ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram:

 

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