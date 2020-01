«Η ΤΣΣΚΑ 1948 απέρριψε την πρόταση του Άρη για τον Αλεξαντρόφ»

Την περασμένη εβδομάδα η βουλγαρική ιστοσελίδα sportal.bg αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Άρη για τον 22χρονο Βούλγαρο ακραίο της ΤΣΣΚΑ 1948, Ντένισλαβ Αλεξαντρόφ.

Ο Άγγελος Χαριστέας πράγματι βρισκόταν σε επαφές με τη βουλγαρική ομάδα για την απόκτηση του Αλεξαντρόφ, ωστόσο η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι φαίνεται να μην έγινε αποδεκτή από την ΤΣΣΚΑ 1948.

Όπως ανέφερε στο twitter ο Βούλγαρος δημοσιογράφος, Μετόντι Σουμάνοφ, η ΤΣΣΚΑ 1948 είπε «όχι» σε επίσημη πρόταση του Άρη για τον Αλεξαντρόφ. Πλέον μένει να φανεί αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιστρέψει με νέα πρόταση για τον 22χρονο Βούλγαρο εξτρέμ.

