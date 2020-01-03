Καμαρά: «Μακάρι το 2020 να είναι ευλογημένο» (pic)

Το 2020 ήρθε και ο Μαντί Καμαρά έστειλε τις ευχές του.
Ο μέσος του Ολυμπιακού έγραψε στο Instagram: «Μακάρι το 2020 να είναι μία ευλογημένη χρονιά»..
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ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 84vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 99vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 128vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 126vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
Ο Μαντί Καμαρά έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος.
Το 2020 ήρθε και ο Μαντί Καμαρά έστειλε τις ευχές του.
Ο μέσος του Ολυμπιακού έγραψε στο Instagram: «Μακάρι το 2020 να είναι μία ευλογημένη χρονιά»..
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