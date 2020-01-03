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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
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Καμαρά: «Μακάρι το 2020 να είναι ευλογημένο» (pic)

Καμαρά: «Μακάρι το 2020 να είναι ευλογημένο» (pic)

Καμαρά: «Μακάρι το 2020 να είναι ευλογημένο» (pic)

Ο Μαντί Καμαρά έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος.

Το 2020 ήρθε και ο Μαντί Καμαρά έστειλε τις ευχές του.

Ο μέσος του Ολυμπιακού έγραψε στο Instagram: «Μακάρι το 2020 να είναι μία ευλογημένη χρονιά»..

Δείτε την ανάρτηση του.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

May 2020 be a blessed year #Thankgodforeverything#

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mady Junior Camara (@mady_jr2) στις

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