Η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ρωσίδη (pic)

Αναλυτικά το μήνυμά της:
«Σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας ΘΡΥΛΟΣ.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ηλία Ρωσίδη!».
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 90vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 58vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 98vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 73vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 3vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 75vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78vs
ΜΙΛAΝΟ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 92vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 88
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΑΕΚ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 102vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 86vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 96
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ZARAGOZA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
GAZIANTEP -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
SIGORTAM.NET ITU -vs
GALATASARAY -
BESIKTAS -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΤΟΦΑΣ -
Με ένα μήνυμα στο facebook, η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ηλία Ρωσίδη.
Αναλυτικά το μήνυμά της:
«Σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας ΘΡΥΛΟΣ.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ηλία Ρωσίδη!».