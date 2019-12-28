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Η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ρωσίδη (pic)

Η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ρωσίδη (pic)

Η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ρωσίδη (pic)

Με ένα μήνυμα στο facebook, η Θύρα 7 αποχαιρέτησε τον Ηλία Ρωσίδη.

Αναλυτικά το μήνυμά της:

«Σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας ΘΡΥΛΟΣ.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ηλία Ρωσίδη!».

 

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