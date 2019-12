Ο ΠΑΟΚ κέρδισε όλες τις εντυπώσεις και για τα φετινά Χριστούγεννα μετατρέποντας τον Δημήτρη Πέλκα σε... Kevin από το «Μόνος στο Σπίτι», με το backstage από τη mini-movie της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ να προκαλεί τρομερό γέλιο!

Υ.Γ. Και ο... Μεθανιώτης Παρασκευάς είχε την τιμητική του.

Can the backstage be even better that the actual Xmas Project II?? Of course it can. If not we did something wrong!! #XmasIsHere #PAOKTV #backstage pic.twitter.com/6YEHsvccyt

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) December 27, 2019