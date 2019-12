Το Top-10 του ΠΑΟΚ για το 2019 στο twitter (pics)

Μετά το Instagram ο ΠΑΟΚ παρουσίασε σήμερα το top-10 στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει στο θέμα με τα δέκα καλύτερα «τιτιβίσματα» του 2019:

«Δεν έχει το φαίνεσθαι του Instagram ή τη μαζικότητα του Facebook, αλλά έχει χαρακτήρα, χιούμορ και ταγμένο, ιδιαίτερο κοινό. Είναι άμεσο και μπορεί να γίνει καυστικό. Είναι τo Twitter κι αυτά είναι τα κορυφαία tweets του ΠΑΟΚ για το 2019.

Σ’ ένα μέσο όπου ο… χαβαλές και το χιούμορ αποτελούν το βασικό συστατικό, ότι η πρωτιά ανήκει σ’ ένα ανθρώπινο tweet είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση. Και ξεπέρασε και την πραγματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως την προσπέρασε κι ο ΠΣΑΤ (sorry).

Οι μικρές κινήσεις είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, άλλωστε. Κι εδώ όπως και στη δεκάδα του Instagram ξεχωρίζουν οι αγώνες με τον Άγιαξ και το πρωτάθλημα. Guest star ο αγαπημένος μας Τσούμπα Άκπομ που λίγο τον τρολάραμε. Με αγάπη…

10) Shoes for MD

Merhaba @CRizesporAS s all join forces to raise awareness for the thousands of kids all over the world are not able to walk, run and wear off their shoes because of a disorder called DMD #ShoesForDMD It's your turn @ASRomaEN https://t.co/ttflQgVoIp pic.twitter.com/KVxCDHVdJZ — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) October 2, 2019

Οι προκλήσεις μας αρέσουν πολύ, ειδικά όταν είναι για καλό σκοπό. Η ανταπόκρισή μας ήταν άμεση στο κάλεσμα της Ρίζερσπορ, όπως και η δική σας!

9) Όταν κάνεις σχεδόν το απόλυτο…

Champions

The Invincibles

Cup Winners

Most Consecutive Games Scoring Record in Greek Football History

Most Away Games Scoring Record in Greek Football History

Best Away Games Record in Europe

Candidates for Best Team in Greece from @PSATgr pic.twitter.com/5ISh6GP6pJ — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) November 19, 2019

Το 2019 πετύχαμε πολλά. Πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν πετύχαμε όλα όσα θέλαμε. Κι ο ΠΣΑΤ συμφώνησε με αυτή την άποψη. Ίσως τα καταφέρουμε του χρόνου.

8) The road to glory

Ένα βίντεο με τις κομβικές στιγμές στην πορεία μας για το αήττητο πρωτάθλημα, με τις μικρές και μεγάλες στιγμές των The Invincibles!

7) No more Failebretations

Τον τρολάραμε. Πολύ! Μας τρόλαρε κι αυτός! Αλλά κόντρα στον Άγιαξ, όπως λένε και στο χωριό του: Nailed it!

6) Stoch is back

H επιστροφή ενός αγαπημένου παιδιού της εξέδρας συνδυάστηκε με ένα ξεχωριστό βίντεο. Τα likes και τα RTs έπεσαν βροχή όπως ήταν αναμενόμενο.

5) Η μαγική σεζόν του Άκπομ

Summer 2018: From @Arsenal to Greece and #PAOK?????

Summer 2019: Invincible Champion, Cup Winner, scorer and MVP of the final.

@cakpom pic.twitter.com/DrWbTXFHd6 — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) May 13, 2019

Το μαγικό ταξίδι του Τσούμπα Άκπομ στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

4) Απευθείας ανάθεση

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdraw pic.twitter.com/365NUyYjHT — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 22, 2019

Ε ναι ρε παιδιά! Μην το κουράζουμε!

3) Η φλόγα καίει εδώ και 93 χρόνια

Το ανατριχιαστικό σκηνικό που στήθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου, μία ημέρα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω Twitter.

2) Greek Champions 2018-19

Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εδώ. Πάμε παρακάτω…

1) Stay strong Appie

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν ξεχνά αυτούς που δοκιμάζονται. Στις αναμετρήσεις με τον Άγιαξ το καλοκαίρι κάποιος έλειπε. Για εμάς όμως ήταν σαν να ήταν εκεί και να στεκόταν απέναντί μας. Stay strong Appie!