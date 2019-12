Πόλος έλξης για τους μικρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που βρίσκονται στις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων» έγινε ο Ματιέ Βαλμπουενά, με τον Γάλλος επιθετικό να μοιράζει ευχές στους μικρούς και να δέχεται πολλά πολλά χαμόγελα.

Merry Christmas to all #Olympiacos fans around the world

Wish you joy and happiness pic.twitter.com/YKJd1GYJ00

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) December 25, 2019