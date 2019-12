Ολυμπιακός: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μαρτίνς (pic)

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Μακάρι όλοι να είστε μαζί με αυτούς που αγαπάτε στην διάρκεια αυτής της περιόδου διακοπών», ήταν το μήνυμα του Πορτογάλου τεχνικού. Δείτε το post του Πέδρο Μαρτίνς πιο κάτω...

Merry Christmas to everyone. May you all be around those you love during this holiday season.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους#merryxmas pic.twitter.com/u8YpJoHHPq

Pedro Martins (@CoachPMartins) December 25, 2019