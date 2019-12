Ο ΠΑΟΚ κάνει -μέσω του Instagram- την αποτίμηση της χρονιάς που φεύγει. Δείτε μέσα από εικόνες κάποιες από τις καλύτερες «ασπρόμαυρες» στιγμές του 2019.

Πιο αναλυτικά:

«Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε πιστός στην απλοποίηση της διαδικασίας που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ του. Μακριά από φίλτρα και τεχνικές ωραιοποίησης, ο Δικέφαλος παρουσίαζε (σχεδόν) όλα του τα ποστ σε άσπρο και μαύρο φόντο, ξεχωρίζοντας από τις υπόλοιπες σελίδες στον ελληνικό αθλητισμό.

Ποια ήταν τα ποστ που κατάφεραν να κερδίσουν τον κόσμο και ν’ αποτελέσουν την κορυφαία δεκάδα για το 2019; Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνετε με το στόμα ανοικτό από την έκπληξη. Όταν ορόσημο ήταν το πρωτάθλημα, είναι απόλυτα λογικό κι επόμενο το μεγαλύτερο interaction να το προκάλεσαν οι αναρτήσεις γύρω από την κατάκτηση του τίτλου έπειτα από 34 χρόνια.

10) PAOK Fans

Στην Εθνική Οδό σταματάς μόνο για διόδια. Ή για φυσικές ανάγκες… Σωστό; Λάθος. Πηγαίνοντας προς την Ξάνθη, η αποστολή του ΠΑΟΚ συνάντησε ένα ξεχωριστό μπλόκο που μέσω των Social Media του ΠΑΟΚ έκανε το γύρο του κόσμου.

9) Pride & Glory

Στα κορυφαία ποστ δεν υπάρχουν θέσεις μόνο για μεγάλες επιτυχίες. Και οι δύσκολες στιγμές έχουν τη δική τους σημασία αρκεί να ξέρεις να χάνεις και στο τέλος της ημέρας να αισθάνεσαι περήφανος για την ομάδα σου. Για τον αγώνα που έδωσε μέσα στο γήπεδο, ακόμα κι αν έφυγε με σκυφτό κεφάλι για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Οπως ήμασταν περήφανοι μετά τα ματς με τον Άγιαξ.

8) Light up, light up

Εξαίρεση στον κανόνα του ασπρόμαυρου για την καλύτερη ανάδειξη μιας υπέροχης βραδιάς. 24 ώρες πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Θεσσαλονίκη άναψε απ’ άκρη σ’ άκρη για να γιορτάσει τα γενέθλια του ΠΑΟΚ.

7) Heads Up

Άλλη μια ανάρτηση για τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ. Τη μεγάλη αυτή η σχολή του ποδοσφαίρου που χρειάστηκε να παραμερίσει τις αξίες της, να κάνει καθυστερήσεις, να υπερβάλλει στις αντιδράσεις της, να καταφύγει σε τακτικές που δεν συνάδουν με την ιστορία της για να πάρει μια πρόκριση.

6) The Future is Here

Ναι και στην έκτη θέση, πάλι Άγιαξ έχουμε. Γιατί ΠΑΟΚ δεν γίναμε για τους τίτλους και τις νίκες. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε την αξία τους. ΠΑΟΚ γίναμε για τη μάχη απέναντι σε όλους και σε όλα. Για την νοοτροπία να έχεις το κεφάλι ψηλά ό,τι κι αν συμβαίνει.

5) Express yourself

Πάλι Άγιαξ; Και στην πέμπτη θέση; Περίπου. Μια ανάρτηση που έλαβε αυθόρμητα χαρακτήρα διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις τις διαιτησίας στο Amsterdam Arena.

4) We are the Champions

Η στιγμή που φανταζόταν ο κόσμος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κούπα του πρωταθλητή στα χέρια του Βιεϊρίνια. Κι έπειτα στον ουρανό της Τούμπας…

3) It’s party time

Ήταν πιθανότατα η καλύτερη γιορτή απονομής πρωταθλήματος σε όλη την Ευρώπη για το 2019. Μια μαγική νύχτα. Μια εμπειρία ζωής. Και την καλύψαμε από γης κι αέρος.

2) Η μέρα της Μαρμότας

Δεν είναι πια κλήρωση. Είναι θεσμός. Είναι παράδοση. Είναι απευθείας ανάθεση. Είναι sequel. Είναι οι καλοκαιρινές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ.

1) Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές

Αυτό…