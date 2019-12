Δύο χρόνια μεγάλης προσπάθειας γεμάτα λύπες και χαρές έφτασαν στο τέλος τους.Ηταν τιμή μου που φόρεσα την φανέλα ενός τόσο μεγαλού συλλόγου.Έυχομαι καλή επιτύχια σε όλους και η ομάδα να γυρίσει πάλι εκεί που πραγματικά της αξίζει. Ευχαριστώ @fcpanathinaikos

A post shared by Vaggelis Oikonomou (@vaggelis_oikonomou) on Dec 24, 2019 at 4:59am PST