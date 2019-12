Οι Πρωταθλητές Ελλάδας έφτιαξαν μια... κανονική ταινία μικρού μήκους, ως απόδειξη πως σε επίπεδο social media και ρυθμών της εποχής, είναι πολύ πιο μπροστά από κάθε άλλη ομάδα...

Ο Δημήτρης Πέλκας - λόγω και του παρουσιαστικού του - ήταν αυτός που επελέγη να παίξει το ρόλο του γνωστού σε όλους Kevin από το Home Alone και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά επικό!

A Home Alone football version! Our Xmas Project II. What a year 2019 was!!! Merry Xmas to all #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop #XmasIsHere pic.twitter.com/KpdpThVP8Q

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) December 24, 2019