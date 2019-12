Ολυμπιακός: Έχασε ξανά το πρωτάθλημα, ήταν ξανά Ευρωπαίος! (vids & poll)

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΠΑΘΕΙ ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΟΥ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ

Στα τέλη του Ιουνίου ο Ολυμπιακός επέλεξε να κάνει πράξη ένα συμβόλαιο ζωής για τον αρχηγό του και πιο ποιοτικό του Έλληνα παίκτη. Επίσης σίγουρα τον πιο ποιοτικό Έλληνα ποδοσφαιριστή στην θέση του. Ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Φορτούνη μέχρι το 2023 και με συνολικές απολαβές κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ! Ήταν το κορυφαίο συμβόλαιο ever για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς όμως ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός χτύπησε σε φιλικό με το Αμβούργο, υπέστη ρήξη στον χιαστό του δεξιού του ποδιού , μπήκε χειρουργείο και τέθηκε εκτός για διάστημα έξι μηνών (σ.σ. αναμενόταν να επανέλθει στο 100% μες στον Γενάρη). Να σημειώσουμε πως είχε προηγηθεί χρονικά τον Φλεβάρη το σοκ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο που έπαθε ρήξη πρόσθιου χιαστού στο περιθώριο του ντέρμπι με την ΑΕΚ, χρειάστηκε και εκείνος νυστέρι και επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2019 στο ματς με τον Βόλο.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ήταν αήττητος μες στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς σε αντίθεση με πέρυσι. Είχε πέντε ισοπαλίες και σε όλα τα άλλα παιχνίδια του νίκες. Μάλιστα για πρώτη φορά από το 1959, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ομάδα καταφέρνει να πετύχει σε τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος τρία η περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στις 7 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο Αγρίνιο 3-0 από το ημίχρονο & ενώ στην Τρίπολη την Κυριακή επικράτησε 5-0 του Αστέρα Τρίπολης με 4-0 ημίχρονο. Στις 18 Δεκεμβρίου νίκησε με 4-1 την ΑΕΛ, αφού προηγήθηκε με 4-0 στο ημίχρονο. Σε τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός πέτυχε τρία, τέσσερα και τέσσερα γκολ. Για τον Ολυμπιακό είναι ρεκόρ της ιστορίας του και τα δύο διαδοχικά παιχνίδια με τέσσερα γκολ στο ημίχρονο, με Αστέρα και ΑΕΛ δηλαδή. Δεν είναι όμως ρεκόρ στο πρωτάθλημα, καθώς η ΑΕΚ στις τελευταίες αγωνιστικές του 1978-79 πέτυχε σε δύο παιχνίδια από πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ΑΕΚ - Καβάλα 7-0 και ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 7-2, με 5-0 στο ημίχρονο και στις δύο περιπτώσεις. Επιπλέον για πρώτη φορά στην ιστορία των πρωταθλημάτων Α' Εθνικής / Super League το τέλος του πρώτου γύρου βρήκε δύο ομάδες αήττητες. Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έφεραν ισοπαλία στο ντέρμπι και δεν έχασαν από τις υπόλοιπες 12 ομάδες.

Το να τερματίσει ομάδα αήττητη τον πρώτο γύρο έχει συμβεί, με τις δύο φετινές, 15 φορές στην ιστορία, τις περισσότερες από τον Παναθηναϊκό, έξι, ενώ το έχουν καταφέρει μόνο τέσσερις ομάδες. Στις 10 από τις 13 προηγούμενες περιπτώσεις η ομάδα που δεν έχανε στον πρώτο γύρο κατακτούσε το πρωτάθλημα. Αυτό δεν έγινε το 1972-73, το 1975-76 και το 2000-01. Ο ΠΑΟΚ έγινε η δεύτερη ομάδα που το καταφέρνει σε διαδοχικές χρονιές, αφού και πέρσι δεν έχασε στον πρώτο γύρο. Το έχει κάνει μόνο ο Ολυμπιακός στην διετία 2012-14.

ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗΣ, Η ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Οπως γίνεται γνωστό από το ρεπορτάζ του One Channel ο Ιωάννης Καλπαζίδης από το 2008 και έπειτα εμφανίζεται σε εταιρείες συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, μεταξύ αυτών και η ΣΕΚΑΠ. Οσο για την σχέση με την RfA; Το One Channel σημειώνει πως εδώ κι έξι χρόνια η συγκεκριμένη εταιρεία υπηρετεί τα συμφέροντα της οικογένειας Σαββίδη μιας και εμφανίζεται συνδεδεμένη τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο και με την Dimera, την κυπριακή εταιρεία που αγόρασε τις μετοχές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ρεπορτάζ του One η RfA φαίνεται να έχει εξαγοράσει τις μετοχές της Vialand, της εταιρείας δηλαδή στην οποία άνηκαν οι εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθης.

Στο ίδιο ρεπορτάζ το Οne αναφέρεται και στο πρόσωπο του Αριστείδη Πιαλόγλου ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ξάνθης και διευθύνων σύμβουλος, αλλά και διευθύνων σύμβουλος της Vialand η οποία έχει εξαγοραστεί από την RfA. Ταυτόχρονα το ρεπορτάζ αναφέρει πως κοινό πρόσωπο είναι επίσης ο Νικόλας Χαλαβάζης ο οποίος παρουσιάζεται ως πρόεδρος στην εταιρεία της οικογένειας Σαββίδη αλλά και μέλος της διοίκησης της Ξάνθης. Το ρεπορτάζ καταλήγει με αναφορά στους κυρίους Πανόπουλο και Συγγελίδη οι οποίοι σύμφωνα πάντα με το One είναι αυτοί που εισέπραξαν τα λεφτά για την πώληση της Vialand αλλά παραμένουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.