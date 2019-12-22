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Έξαλλοι πανηγυρισμοί του Βόλου μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (pics)

Έξαλλοι πανηγυρισμοί του Βόλου μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (pics)

Έξαλλοι πανηγυρισμοί του Βόλου μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (pics)

Οι παίκτες και οι άνθρωποι του Βόλου πανηγύρισαν με την ψυχή τους μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό.

Ο Βόλος έμεινε όρθιος απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας το ισόπαλο 0-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι άνθρωποι της ομάδας, με το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες πανηγύρισαν έξαλλα το αποτέλεσμα.

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