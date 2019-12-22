ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    PADERBORN 07 2

    vs

    ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Πέναλτι με VAR και εύστοχη εκτέλεση του Μπαΐροβιτς για το 2-0 (vid)

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Πέναλτι με VAR και εύστοχη εκτέλεση του Μπαΐροβιτς για το 2-0 (vid)

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Πέναλτι με VAR και εύστοχη εκτέλεση του Μπαΐροβιτς για το 2-0 (vid)

Ο Παναιτωλικός σφράγισε τη νίκη επί του ΟΦΗ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπαΐροβιτς.

Στο 83' τα «καναρίνια» πήραν πέναλτι μετά από έλεγχο του VAR σε ανατροπή του Ντουάρτε από τον Νάστο. Ο Μπαΐροβιτς που ανέλαβε την εκτέλεση ήταν εύστοχος και ο Παναιτωλικός έκανε το 2-0 επί του ΟΦΗ.

 

 

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 2-0

Ποδόσφαιρο

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το 1-0 με τον Ντουάρτε (vid)

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός - Άρης: Η ενδεκάδα των «κιτρινόμαυρων»

Ποδόσφαιρο

Κούγιας: «Συγχαρητήρια σε Γρηγορίου, το θαύμα της ΑΕΛ δικό του έργο»

Ποδόσφαιρο

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το δοκάρι του Τσιλιανίδη (vid)

Ποδόσφαιρο

Φορτούνα Ντίσελντορφ - Ουνιόν Βερολίνου 2-1: Λύτρωση στο 90' (vid)

Best of internet