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Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το δοκάρι του Τσιλιανίδη (vid)

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το δοκάρι του Τσιλιανίδη (vid)

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το δοκάρι του Τσιλιανίδη (vid)

Στο 65' της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με τον ΟΦΗ οι Κρητικοί έφτασαν κοντά στο 0-1, αλλά η λόμπα του Τσιλιανίδη σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο Τσιλιανίδης «τσίμπησε» την μπάλα, προσπαθώντας να «κρεμάσει» τον Κνετ, αλλά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού.

 

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