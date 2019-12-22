Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το δοκάρι του Τσιλιανίδη (vid)

Ο Τσιλιανίδης «τσίμπησε» την μπάλα, προσπαθώντας να «κρεμάσει» τον Κνετ, αλλά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού.
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ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
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ΟΦΗ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
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ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
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ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
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PADERBORN 07 2vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
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ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
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ΛAΡΙΣΑ 33vs
ΑΕΚ 50
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
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ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
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ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
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ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
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ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3
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Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
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ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
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ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
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ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 42
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76
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ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 91vs
ΑΝΔΟΡΑ 60
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
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ΤΡΕΝΤΟ 43
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UMANA REYER VENEZIA 54
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HAPPY CASA BRINDISI 72
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
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ΚΗΦΙΣΙA 2
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Στο 65' της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με τον ΟΦΗ οι Κρητικοί έφτασαν κοντά στο 0-1, αλλά η λόμπα του Τσιλιανίδη σταμάτησε στο δοκάρι.
Ο Τσιλιανίδης «τσίμπησε» την μπάλα, προσπαθώντας να «κρεμάσει» τον Κνετ, αλλά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού.