ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • CLUB FRIENDLY

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2

    vs

    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • LIVE

    ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0

    vs

    ΟΦΗ 0

    LIVE MATCH

  • ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    vs

    ΑΡΗΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2

    vs

    ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΟΤΕΝΑΜ -

    vs

    ΤΣΕΛΣΙ -

    PRE-MATCH

  • ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    vs

    ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 23

    vs

    ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 15

    LIVE MATCH

  • ΛAΡΙΣΑ -

    vs

    ΑΕΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2

    vs

    ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • LIVE

    ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2

    vs

    ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΟΤΕΝΑΜ -

    vs

    ΤΣΕΛΣΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0

    LIVE MATCH

  • PADERBORN 07 -

    vs

    ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 23

    vs

    ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 15

    LIVE MATCH

  • ΛAΡΙΣΑ -

    vs

    ΑΕΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1

    vs

    ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2

    vs

    ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Παναθηναϊκός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Περέα:«Το 100% σε κάθε αγώνα»

Περέα:«Το 100% σε κάθε αγώνα»

Περέα:«Το 100% σε κάθε αγώνα»

Ο φορ του Παναθηναϊκού έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που συνάντησε στους «πράσινους» 

Στο match programme της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Αρη μίλησε ο  Χουάν Χοσέ Περέα, όπου και έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει συναντήσει τους «πράσινους».
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος για τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα. Τόσο ο προπονητής και το προπονητικό τιμ όσο και όλη η ομάδα με βοηθούν πολύ. Αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά να προχωρήσω όσο πιο καλά γίνεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχω προσαρμοστεί, κοιτώ να κάνω όσα μου λένε και να βελτιώνομαι»!
 
Αγωνίστηκες σε μια σπουδαία ακαδημία, αυτή της Πόρτο, με την οποία κατέκτησες του Youth League. Τι στοιχεία κρατάς;
«Η εμπειρία που αποκόμισα από την παραμονή μου στην Πόρτο ήταν πολύ σημαντική. Εκεί έμαθα πολλά, πάρα πολλά! Με τον Μάριο Σίλβα και με τους συμπαίκτες μου πραγματοποιήσαμε πολύ καλές εμφανίσεις και είχα με θετικά αποτελέσματα. Η κατάκτηση του Youth League αποτελεί την ανταμοιβή μας για όλη την σκληρή δουλειά και τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί στην διάρκεια της χρονιάς. Η Πόρτο είναι ένας σύλλογος που έβγαλε μεγάλους ποδοσφαιριστές και προσωπικά βοήθησε πολύ την ποδοσφαιρική μου ανάπτυξη».
 
Τι συνέβη στην Πόρτο και έφυγες;
«Έφυγα από την Πόρτο μετά από προσωπική μου απόφαση διότι ήθελα να εξελιχθώ περαιτέρω. Δηλαδή να ενταχθώ σε κάποια ομάδα που θα μου έδινε την δυνατότητα να συμμετάσχω σε περισσότερους αγώνες να αποκτήσω κι άλλες εμπειρίες. Ήθελα να αγωνιστώ σε ομάδα πρώτης κατηγορίας και ο Παναθηναϊκός μου προσέφερε αυτή την ευκαιρία».
 
Υπήρχαν και άλλες ομάδες που σε προσέγγισαν πλην του Παναθηναϊκού;
«Είχα διάφορες προτάσεις, όμως με κέρδισε το project του Παναθηναϊκού! Είχα προτάσεις από ομάδες της Κολομβίας, της δεύτερης κατηγορίας Βελγίου, επίσης κι από την Ρωσία, αλλά αυτό που με έπεισε και με κέρδισε ήταν το project του Παναθηναϊκού, που ήταν σημαντικό, ενδιαφέρον και εν τέλει αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή μου. Δεν το μετάνιωσα! Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα, όλοι μ’ έχουν πλαισιώσει με πολλή αγάπη και στήριξη και πραγματικά αισθάνομαι εδώ αγαπητός και αγαπημένος! Επίσης η Αθήνα είναι μια πολύ όμορφη πόλη και η ζωή μού αρέσει πολύ εδώ».
 
Τι ήταν αυτό που σε έπεισε στο project;
«Όταν έφτασα στην Αθήνα το project ήταν αρχικά να κάνω προπονήσεις με την ομάδα Νέων ώστε να ενσωματωνόμουν σταδιακά στην πρώτη ομάδα. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά και γρήγορα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον προπονητή, το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου. Τους οφείλω πολλά! Ήρθα στον Παναθηναϊκό με σκοπό να δουλέψω πολύ σκληρά και να τα καταφέρω».
 
Δείχνεις να ζεις έντονα κάθε στιγμή στο παιχνίδι. Ποια στοιχεία σε χαρακτηρίζουν;
«Πολλή ένταση με στόχο να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου σε κάθε αγώνα. Παίζω στο κάθε παιχνίδι και τα δίνω όλα σαν να μην υπάρχει αύριο! Αυτό είναι κάτι που το έμαθα από μικρό παιδί. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και να δίνω χαρές στην ομάδα και στους φιλάθλους μας».
 
Συνήθως έρχεσαι από τον πάγκο. Θεωρείς τον εαυτό σου αυτό που οι προπονητές αποκαλούν «game changer»;
«Αυτές είναι αποφάσεις του προπονητή. Όταν ο προπονητής αποφασίζει να με χρησιμοποιήσει, εγώ ξέρω ότι πρέπει να μπω στον αγωνιστικό χώρο και να δώσω το 100%. Συμμετέχω στον αγώνα είτε για να ξεκουράσω κάποιον συμπαίκτη μου είτε για να δώσω φρεσκάδα. Πάντα όμως είτε μπαίνω ως αλλαγή, είτε συμβαίνει να ξεκινήσω ως βασικός, στόχος μου είναι να σκοράρω και να βοηθήσω την ομάδα».
 
Στο πλευρό σου υπάρχει ένας έμπειρος επιθετικός, ο Φεντερίκο Μακέντα. Πώς είναι η συνύπαρξή σας;
«Με τον Κίκο έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Μαθαίνω πολλά από όλους και βεβαίως και από τον Μακέντα. Είναι ένας έμπειρος παίκτης με άριστη τεχνική και φυσική κατάσταση. Ο Κίκο με βοηθάει πολύ στην καθημερινή μου βελτίωση και στη γενικότερη εξέλιξή μου».
 
Τι να περιμένει ο κόσμος από εδώ και πέρα από εσένα;
«Οι φίλαθλοι να περιμένουν ό,τι περίμεναν από την αρχή. Είμαι ένας παίκτης που αφοσιώνεται σ’ αυτό που κάνει και αφιερώνει όλο το χρόνο στη βελτίωσή του. Είμαι φιλόδοξος και γεννημένος νικητής, άρα ο κόσμος μας να περιμένει καλά πράγματα. Θέλω να ζητήσω από τους φιλάθλους μας να συνεχίσουν να μας στηρίζουν με τον ίδιο τρόπο, όπως κάνουν ήδη».
 
Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί ψηλά στη βαθμολογία;
«Βεβαίως! Η ομάδα μας δουλεύει πολύ σκληρά κάθε μέρα όμως τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα αυτά που περιμένουμε. Συνεχίζοντας όμως την καθημερινή δουλειά πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων». 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Γιουβέντους: Στο Κατάρ ο Μάντζουκιτς!

Ποδόσφαιρο

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕ Καραϊσκάκης 2-0

Ποδόσφαιρο

Ισόπαλο το ντέρμπι Ιωνικού - Βέροιας, τελευταία η Καλαμάτα!

Ποδόσφαιρο

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ποδόσφαιρο

ΑΕΛ - Πανιώνιος 2-0

Ποδόσφαιρο

Γουότφορντ: Παρουσίασε στο γήπεδο τον «κλεισμένο» Ζοάο Πέδρο (pic)

Best of internet