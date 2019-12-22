Περέα:«Το 100% σε κάθε αγώνα»
Ο φορ του Παναθηναϊκού έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που συνάντησε στους «πράσινους»
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΦΗ 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 23vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 15
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
LIVE
ΜΠΕΤΙΣ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 4
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LIVE
ΠAΡΜΑ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
LIVE
LECCE 0vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 5vs
ΜΙΛΑΝ 0
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 23vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 15
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 79vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 91vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 70
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORIORA PISTOIA 91vs
VL PESARO 79
SASSARI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIVE
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 46vs
GAZIANTEP 41
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 89vs
BANDIRMA B.I.K. 79
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 81vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 69
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
LIVE
ΠΑΟΚ 0vs
ΚΗΦΙΣΙA 0
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Ο φορ του Παναθηναϊκού έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που συνάντησε στους «πράσινους»