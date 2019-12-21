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Λαμία – ΑΕΚ: Ο «Αϊ Βασίλης» του ΔΑΚ (pics)

Λαμία – ΑΕΚ: Ο «Αϊ Βασίλης» του ΔΑΚ (pics)

Λαμία – ΑΕΚ: Ο «Αϊ Βασίλης» του ΔΑΚ (pics)

Πριν τη σέντρα του αποψινού αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν μία... ευχάριστη επίσκεψη 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Πρωτοχρονιά και ο Αϊ Βασίλης έκανε την... εμφάνισή του στη Λαμία. Πριν τη σέντρα του αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την ΑΕΚ... επισκέφθηκε τον αγωνιστικό χώρο και... ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά. 

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