Λαμία – ΑΕΚ: Ο «Αϊ Βασίλης» του ΔΑΚ (pics)

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Πρωτοχρονιά και ο Αϊ Βασίλης έκανε την... εμφάνισή του στη Λαμία. Πριν τη σέντρα του αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την ΑΕΚ... επισκέφθηκε τον αγωνιστικό χώρο και... ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
LIVE
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4vs
ΑΛΑΒΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1vs
ΧΕΤAΦΕ 0
LIVE
ΤΟΡΙΝΟ 1vs
ΣΠΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 4vs
ΤΖΕΝΟΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 2vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 101vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 108vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 81vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 86vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
LIVE
ΝΑΝΤ 1vs
ΑΝΖΕ 0
LIVE
ΡΕΜΣ 0vs
ΛΥΩΝ 1
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 2vs
OSC LILLE 1
LIVE
ΝΙΣ 3vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 0
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 2vs
ΜΕΤΣ 1
LIVE
ΡΕΝ 0vs
GIRONDINS BORDEAUX 0
LIVE
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2vs
ΜΠΡΕΣΤ 0
LIVE
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΑΜΙAΝ 0
LIVE
ΜΑΡΣΕΙΓ 0vs
ΝΙΜ 0
LIVE
RC STRASBOURG 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 2vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 47vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 42
LIVE
MONBUS OBRADOIRO 38vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 32
ΤΕΛΙΚΟ
UNICAJA 75vs
ZARAGOZA 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 75vs
REAL BETIS 69
LIVE
VANOLI BAS. CREMONA 47vs
ΒΑΡΕΖΕ 41
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 84vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 82vs
BESIKTAS 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
ΤΕΛΙΚΟ
FENIX ST PETERSBURG 1vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7
Πριν τη σέντρα του αποψινού αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν μία... ευχάριστη επίσκεψη
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Πρωτοχρονιά και ο Αϊ Βασίλης έκανε την... εμφάνισή του στη Λαμία. Πριν τη σέντρα του αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την ΑΕΚ... επισκέφθηκε τον αγωνιστικό χώρο και... ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά.