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Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο MVP Οκτωβρίου Σουντανί

Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο MVP Οκτωβρίου Σουντανί

Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο MVP Οκτωβρίου Σουντανί

Ο Χιλάλ Σουντανί αναδείχθηκε MVP Οκτωβρίου και την Πέμπτη πήρε το βραβείο του.

Το βραβείο NIVEA MEN Player Of the Month Οκτωβρίου απονεμήθηκε στον Χιλάλ Σουντανί του Ολυμπιακού, νικητή του διαγωνισμού που διοργανώνουν η NIVEA MEN και η Super League.

Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού με τη βράβευση του ποδοσφαιριστή:

Βράβευση Χιλάλ Σουντανί NIVEA MEN Player Of the Month Οκτωβρίου

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