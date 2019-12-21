Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο MVP Οκτωβρίου Σουντανί

Το βραβείο NIVEA MEN Player Of the Month Οκτωβρίου απονεμήθηκε στον Χιλάλ Σουντανί του Ολυμπιακού, νικητή του διαγωνισμού που διοργανώνουν η NIVEA MEN και η Super League.
Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού με τη βράβευση του ποδοσφαιριστή:
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
MALLORCA -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
LIVE
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 70
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 33vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 18
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
SIGORTAM.NET ITU -
GALATASARAY -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BESIKTAS -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
PENINSULA POWER -vs
CABOOLTURE FC -
POBEDA ST PETERSBURG -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ -
Ο Χιλάλ Σουντανί αναδείχθηκε MVP Οκτωβρίου και την Πέμπτη πήρε το βραβείο του.
Το βραβείο NIVEA MEN Player Of the Month Οκτωβρίου απονεμήθηκε στον Χιλάλ Σουντανί του Ολυμπιακού, νικητή του διαγωνισμού που διοργανώνουν η NIVEA MEN και η Super League.
Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού με τη βράβευση του ποδοσφαιριστή: