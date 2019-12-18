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Το ποινολόγιο της 15ης αγωνιστικής

Το ποινολόγιο της 15ης αγωνιστικής

Το ποινολόγιο της 15ης αγωνιστικής

Με την ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης να έχουν από τρεις παίκτες εκτός, δείτε ποιοι ποδοσφαιριστές είναι τιμωρημένοι και θα απουσιάσουν από την 15η αγωνιστική.

Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 15η αγωνιστική:

Ονοματεπώνυμο-Ομάδα
ΟΓΚΝΙΕΝ ΒΡΑΝΙΕΣ-ΑΕΚ
ΑΝΤOΝI ΦΑΤΙΟΝ-ΑΕΛ
ΣΛΑΒΚΟ ΜΠΡΑΛΙΤΣ-ΑΕΛ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΑΕΛ
ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ-ΑΡΗΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ-ΑΡΗΣ
ΕΝΕΚΟ ΚΑΠΙΓΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΝΤΑΝΙ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΣΙΔΗΣ-ΑΟ ΞΑΝΘΗ
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Δήλωση ΠΑΕ για έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα:

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