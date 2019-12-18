Το ποινολόγιο της 15ης αγωνιστικής

Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 15η αγωνιστική:
Ονοματεπώνυμο-Ομάδα
ΟΓΚΝΙΕΝ ΒΡΑΝΙΕΣ-ΑΕΚ
ΑΝΤOΝI ΦΑΤΙΟΝ-ΑΕΛ
ΣΛΑΒΚΟ ΜΠΡΑΛΙΤΣ-ΑΕΛ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΑΕΛ
ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ-ΑΡΗΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ-ΑΡΗΣ
ΕΝΕΚΟ ΚΑΠΙΓΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΝΤΑΝΙ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΣΙΔΗΣ-ΑΟ ΞΑΝΘΗ
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Δήλωση ΠΑΕ για έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα: