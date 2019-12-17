ΟΦΗ: Εκτίει με Αστέρα Τρίπολης ο Μαρινάκης

Στις 4 κίτρινες κάρτες έφτασε ο Νίκος Μαρινάκης στη Super League 1.
Όπως αποφάσισε ο ΟΦΗ, ο Έλληνας μπακ θα εκτίσει την ποινή του την 18η αγωνιστική στο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (12/1, 15:00).
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
ΤΟΦΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
GAZIANTEP -vs
NYMBURK -
LIETKABELIS -vs
BAXI MANRESA -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LEALTAD -vs
ΚAΝΤΙΘ -
ΚΟΡΟΥΞΟ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
REAL JAEN -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
L'HOSPITALET -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
MARBELLA -vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ -
ΛAΝΓΚΡΕΟ -vs
EBRO -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SOCUELLAMOS -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ALCORCON -
PENA SPORT -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
SOCIEDAD TARAZONA -vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -
CD UNIONISTAS -vs
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕAΡΕΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ -
MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΜAΛΑΓΑ -
GIMNASTICA SEGOVIANA -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ -vs
ΟΥΕΛΒΑ -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ -
FC ANDORRA -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
CARTAGENA -vs
LEIOA -
CF INTERCITY -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β -
ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ -vs
TENERIFE -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
UNITED VOLLEYS -
CMS ARCADA GALATI -vs
ΣAΒΟ -
VALEPA SASTAMALA -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
OK BUDVA -vs
OK KAKANJ -
OK MLADOST BRCKO -vs
LUC VOLLEYBALL -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
OK VOJVODINA -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
FERIZAJ -
HAPOEL KFAR SABA -vs
SAAREMA VK -
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
O Nίκος Μαρινάκης συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (12/1, 15:00).
Στις 4 κίτρινες κάρτες έφτασε ο Νίκος Μαρινάκης στη Super League 1.
Όπως αποφάσισε ο ΟΦΗ, ο Έλληνας μπακ θα εκτίσει την ποινή του την 18η αγωνιστική στο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (12/1, 15:00).