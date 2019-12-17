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ΟΦΗ: Εκτίει με Αστέρα Τρίπολης ο Μαρινάκης

ΟΦΗ: Εκτίει με Αστέρα Τρίπολης ο Μαρινάκης

ΟΦΗ: Εκτίει με Αστέρα Τρίπολης ο Μαρινάκης

O Nίκος Μαρινάκης συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (12/1, 15:00).

Στις 4 κίτρινες κάρτες έφτασε ο Νίκος Μαρινάκης στη Super League 1.

Όπως αποφάσισε ο ΟΦΗ, ο Έλληνας μπακ θα εκτίσει την ποινή του την 18η αγωνιστική στο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (12/1, 15:00).

 
 

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