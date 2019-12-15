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Τζιοβάνι: Στα 47 του χρόνια παραμένει... φέτες! (vid)

Τζιοβάνι: Στα 47 του χρόνια παραμένει... φέτες! (vid)

Τζιοβάνι: Στα 47 του χρόνια παραμένει... φέτες! (vid)

Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ την φανέλα του Ολυμπιακού, ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, παραμένει ακόμη και τώρα που είναι 47 ετών σε τρομερή κατάσταση!

Δείτε πιο κάτω το βίντεο του Τζιοβάνι που γυμνάζεται...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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