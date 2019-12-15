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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 6vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΘΕΛΤΑ -vs
MALLORCA -
ESPANYOL -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
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ΣΠΑΛ -
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INTER -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
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ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 18vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 28
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
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ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
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MONBUS OBRADOIRO -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
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UNICAJA -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
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FORTITUDO BOLOGNA -
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ΜΙΛAΝΟ -
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ALMA TRIESTE -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
VL PESARO -
RED OCTOBER CANTU -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
BESIKTAS -vs
GAZIANTEP -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
SIGORTAM.NET ITU -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
AFYON BELEDIYE -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ την φανέλα του Ολυμπιακού, ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, παραμένει ακόμη και τώρα που είναι 47 ετών σε τρομερή κατάσταση!
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