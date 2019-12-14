Παπαϊωάννου: «Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση»

Αναλυτικά όσα είπε στο Lamianow.gr:
«Έχουμε παράπονα για την σημερινή διαιτησία από τον κ. Τάσση ορμώμενο εξ’ Ηπείρου. Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση. Το πήραμε το μήνυμα από τα… αφεντικά»
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 6vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΘΕΛΤΑ -vs
MALLORCA -
ESPANYOL -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΡΟΜΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
INTER -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 34vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 34
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
RC STRASBOURG -
ΛΥΩΝ -vs
ΡΕΝ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ZARAGOZA -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
UNICAJA -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
SASSARI -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
REGGIANA -vs
ALMA TRIESTE -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
VL PESARO -
RED OCTOBER CANTU -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
BESIKTAS -vs
GAZIANTEP -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
SIGORTAM.NET ITU -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
AFYON BELEDIYE -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην διαιτησία του αγώνα της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας πως έχει παράπονα από την διαιτησία του κ. Τάσση.
Αναλυτικά όσα είπε στο Lamianow.gr:
«Έχουμε παράπονα για την σημερινή διαιτησία από τον κ. Τάσση ορμώμενο εξ’ Ηπείρου. Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση. Το πήραμε το μήνυμα από τα… αφεντικά»