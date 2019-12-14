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Παπαϊωάννου: «Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση»

Παπαϊωάννου: «Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση»

Παπαϊωάννου: «Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση»

Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην διαιτησία του αγώνα της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας πως έχει παράπονα από την διαιτησία του κ. Τάσση.

Αναλυτικά όσα είπε στο Lamianow.gr:

«Έχουμε παράπονα για την σημερινή διαιτησία από τον κ. Τάσση ορμώμενο εξ’ Ηπείρου.  Το πήραμε το μήνυμα από τον κύριο Τάσση. Το πήραμε το μήνυμα από τα… αφεντικά»

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