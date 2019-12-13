Προσφυγές κατά του Πανιωνίου από Ανσαριφάρντ και Γεσίλ!

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξεταστούν:
1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
3.ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ KRNETA JOVAN (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)
9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΣΙΛ ΣΑΜΕΝΤ(YESIL SAMED) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ(KARIM ANSARIFARD)κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩ-ΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΙΚΟ ΡΕΝΑΤΟ(ΖΙΚΟ RENATO) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 88
13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΝΥ ΛΟΥΑ ΝΑΝΓΚΙΣ (LENNY LOIC NANGIS) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑ-ΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.
15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΤΖΙΖΟΥΣ ΜΠΑΟΥΜΑΝ (JONATAN JESYS BAUMAN) κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ