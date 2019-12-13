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  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    PRE-MATCH

  • ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΜΙΛAΝΟ -

    PRE-MATCH

  • ΚΕΡΚΥΡΑ -

    vs

    ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • OSC LILLE -

    vs

    ΜΟΝΠΕΛΙΕ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΑΒΕΣ -

    vs

    ΛΕΓΚΑΝΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΜΙΛAΝΟ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Προσφυγές κατά του Πανιωνίου από Ανσαριφάρντ και Γεσίλ!

Προσφυγές κατά του Πανιωνίου από Ανσαριφάρντ και Γεσίλ!

Προσφυγές κατά του Πανιωνίου από Ανσαριφάρντ και Γεσίλ!

Προσφυγή κατά του Πανιωνίου κατέθεσαν Ανσαριφάρντ και Γεσίλ και πλέον η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ έχει να εξετάσει επτά κατά των «κυανέρυθρων»!

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξεταστούν:

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

3.ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ KRNETA JOVAN (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΣΙΛ ΣΑΜΕΝΤ(YESIL SAMED) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ(KARIM ANSARIFARD)κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩ-ΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΙΚΟ ΡΕΝΑΤΟ(ΖΙΚΟ RENATO) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 88

13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΝΥ ΛΟΥΑ ΝΑΝΓΚΙΣ (LENNY LOIC NANGIS) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑ-ΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.

15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΤΖΙΖΟΥΣ ΜΠΑΟΥΜΑΝ (JONATAN JESYS BAUMAN) κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

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