Η ανακοίνωση της Ξάνθης:

Μας “σερβιρίστηκε”’ το πρώτο πιάτο. Ακολούθησε το famous “Suzanna plate” σαν δεύτερο πιάτο. Τώρα μας ‘’σερβίρεται’’ το ‘’PALLETS INTERNATIONAL TRADING’’ πιάτο, σαν τρίτο.



Περιμένουμε υπομονετικά όλο το μενού προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους οικοδεσπότες for their warm welcome and their hospitality.