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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Γαβαλάς: «Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας η έμπνευσή μας και η δύναμή μας» (pic)

Γαβαλάς: «Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας η έμπνευσή μας και η δύναμή μας» (pic)

Γαβαλάς: «Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας η έμπνευσή μας και η δύναμή μας» (pic)

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς, αναφέρθηκε με ποστάρισμά του στην ειδική βράβευση των Πειραιωτών και της ΑΕΚ για την κοινωνική τους δράση με τις Μυρτώ και Τόνια.

Το ποστάρισμά του:

Επιβράβευση για το μονοπάτι που ως Ολυμπιακός επιλέγουμε να ακολουθήσουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας. Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας. H έμπνευσή μας. Η δύναμή μας...

 

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