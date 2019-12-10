Γαβαλάς: «Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας η έμπνευσή μας και η δύναμή μας» (pic)

Το ποστάρισμά του:
Επιβράβευση για το μονοπάτι που ως Ολυμπιακός επιλέγουμε να ακολουθήσουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας. Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας. H έμπνευσή μας. Η δύναμή μας...
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 3
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 87vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92
LIVE
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 100vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 100vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 90
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 85vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 82
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 47vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 51
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 61vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
LIVE
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 0
LIVE
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA -vs
AIAVA/CABRERA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
SCMU CRAIOVA -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς, αναφέρθηκε με ποστάρισμά του στην ειδική βράβευση των Πειραιωτών και της ΑΕΚ για την κοινωνική τους δράση με τις Μυρτώ και Τόνια.
Το ποστάρισμά του:
Επιβράβευση για το μονοπάτι που ως Ολυμπιακός επιλέγουμε να ακολουθήσουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας. Το βραβείο της Μυρτούς και της Τόνιας. H έμπνευσή μας. Η δύναμή μας...