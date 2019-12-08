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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Και τέταρτη ανακοίνωση η ΑΕΛ: «Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;»

Και τέταρτη ανακοίνωση η ΑΕΛ: «Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;»

Και τέταρτη ανακοίνωση η ΑΕΛ: «Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;»

Η ΑΕΛ συνέχισε με τέταρτη ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;

H φάση με τον Πασαλίδη στον Μπούστος είναι ή απευθείας κόκκινη ή δεύτερη κίτρινη και δεν δίνεις τίποτα;

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