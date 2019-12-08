Και τέταρτη ανακοίνωση η ΑΕΛ: «Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;
H φάση με τον Πασαλίδη στον Μπούστος είναι ή απευθείας κόκκινη ή δεύτερη κίτρινη και δεν δίνεις τίποτα;
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΑΡΗΣ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΑΡΗΣ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
LIVE
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1vs
ΘΕΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 2vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΙΝΟ 2vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 2
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
LIVE
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2vs
1. FC KOLN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 80vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΜΣ 3vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΝΤ 1vs
ΝΤΙΖΟΝ 0
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
LIVE
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
URAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK SOCHI 1vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 4
LIVE
BAXI MANRESA 22vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 25
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 67vs
ZARAGOZA 85
ΤΕΛΙΚΟ
MONBUS OBRADOIRO 82vs
REAL BETIS 73
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 87vs
JOVENTUT BADALONA 86
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
LIVE
VANOLI BAS. CREMONA 46vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 34
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 86vs
ORIORA PISTOIA 74
ΤΕΛΙΚΟ
VL PESARO 65vs
ΜΙΛAΝΟ 71
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 77vs
SASSARI 83
ΤΕΛΙΚΟ
RED OCTOBER CANTU 74vs
ΒΑΡΕΖΕ 67
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 85vs
OGM ORMANSPOR 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 96vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 80vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 62
LIVE
ΠΑΟΚ 2vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΚΗΦΙΣΙA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Η ΑΕΛ συνέχισε με τέταρτη ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
Τι κάνεις ρε Τζοβάρα;
H φάση με τον Πασαλίδη στον Μπούστος είναι ή απευθείας κόκκινη ή δεύτερη κίτρινη και δεν δίνεις τίποτα;