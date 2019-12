Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας! Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC! @massimocarrera_official è il nuovo allenatore dell'AEK FC! Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη! Coach, welcome to AEK FC family! Βenvenuto a casa! #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera

