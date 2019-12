Καλώς όρισες πίσω! Bem-vindo Jose… (pic)

Η τελευταία φορά που ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει βασικός μένοντας ως το τέλος ενός αγώνα ήταν τον περασμένο Μάρτιο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο Χοσέ Μαουρίσιο είχε σκοράρει στα πρώτα λεπτά και είχε βοηθήσει να έρθει η νίκη (0-2) για τον ΠΑΟΚ.

Μια εβδομάδα αργότερα ήταν πάλι στην ενδεκάδα, ωστόσο στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο (χιαστοί) και ξεκίνησε ο ποδοσφαιρικός Γολγοθάς του.

«Βλέπαμε τις προπονήσεις στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι μέσα και διαφορετικό να είσαι έξω και απλά να βλέπεις», είπε το βράδυ του Σαββάτου στην κάμερα του PAOK TV έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο 90λεπτο στο γήπεδο. Ύστερα από εννιά μήνες ήταν πίσω και χάρηκε για αυτή την (ολική) επιστροφή του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή και το επιτελείο που όλο αυτό το διάστημα μου έδωσαν δύναμη να συνεχίσω. Επαιξα 90 λεπτά και πάλι χωρίς κάποιο πρόβλημα και αυτό με κάνει χαρούμενο», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος μέσος που μέχρι χτες είχε 55 λεπτά σκόρπια σε τέσσερα παιχνίδια.

Ο Χοσέ περίμενε αυτή την στιγμή. Γι’ αυτό λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, γονάτισε στα αποδυτήρια της Τούμπας, έκανε την προσευχή του στο Θεό, σηκώθηκε και μπήκε μαζί με τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Ευτυχώς, η ΠΑΕ δεν έχασε το συγκλονιστικό στιγμιότυπο στα αποδυτήρια του «ασπρόμαυρου» «ναού».

Καλώς όρισες πίσω «Μάουρι»! Bem-vindo Jose…

#ThePlaymaker is in the starting11 for the first time after his serious injury #PAOK #PAOKfamily #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/YG8yqqN4ad

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) December 7, 2019