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Καρέρα: «Καλό βράδυ για την ΑΕΚ, χαρούμενος που είμαι εδώ»

Καρέρα: «Καλό βράδυ για την ΑΕΚ, χαρούμενος που είμαι εδώ»

Καρέρα: «Καλό βράδυ για την ΑΕΚ, χαρούμενος που είμαι εδώ»

Ο Μάσιμο Καρέρα μίλησε για πρώτη φορά ως προπονητής της ΑΕΚ μετά τη νίκη της νέας του ομάδας επί του Πανιώνιου, τονίζοντας πως ήταν ένα καλό παιχνίδι για την Ένωση και πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, σπουδαία εμφάνιση για την ΑΕΚ, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί.

Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω στην ΑΕΚ».

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