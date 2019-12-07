Καρέρα: «Καλό βράδυ για την ΑΕΚ, χαρούμενος που είμαι εδώ»

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:
«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, σπουδαία εμφάνιση για την ΑΕΚ, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί.
Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω στην ΑΕΚ».
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 5vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 5vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2vs
MALLORCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 3vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4
LIVE
ΛAΤΣΙΟ 0vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜAΙΝΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΣAΛΚΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 86vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 100vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 77vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 66
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 64vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
LIVE
RC STRASBOURG 3vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 2
LIVE
ΝΙΣ 3vs
ΜΕΤΣ 0
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 2vs
ΑΜΙAΝ 0
LIVE
ΡΕΝ 1vs
ΑΝΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AKHMAT GROZNY 0vs
ΟΥΦΑ 1
LIVE
ΜΠΙΛΜΠAΟ 49vs
ΑΝΔΟΡΑ 48
LIVE
UNICAJA 34vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 70vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 85vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 78
LIVE
FORTITUDO BOLOGNA 50vs
ΤΡΕΝΤΟ 32
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 78vs
BESIKTAS 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 94vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 2vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 3vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Ο Μάσιμο Καρέρα μίλησε για πρώτη φορά ως προπονητής της ΑΕΚ μετά τη νίκη της νέας του ομάδας επί του Πανιώνιου, τονίζοντας πως ήταν ένα καλό παιχνίδι για την Ένωση και πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:
«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, σπουδαία εμφάνιση για την ΑΕΚ, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί.
Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω στην ΑΕΚ».