Πως να κερδίσεις ένα στοίχημα, χωρίς να το παίξεις;

Όταν το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έβαζε στο έμψυχο δυναμικό του, τον Γιοάν Μολό, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Τα έκαναν, για την ακρίβεια, ξεκάθαρα, το παρελθόν του Γάλλου εξτρέμ αλλά και όσοι τον είχαν ζήσει είτε στην Γαλλία είτε στην Ρωσία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Το μήνυμα προς τον Νίκο Νταμπίζα και τον Γιώργο Δώνη, απλό: «Για να προσφέρει, πρέπει να νιώσει εμπιστοσύνη, να νιώσει σημαντικός. Είναι δύσκολος χαρακτήρας, περίεργο παιδί και θέλει ειδική διαχείριση».

Από την στιγμή που το «τριφύλλι» προχώρησε στην απόκτησή του, αποκλείεται να μην είχε γνώση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνώριζε τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, το who is who του 30χρονου άσου. Το 2019 η πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες είναι πανεύκολη, όπως επιβεβαιώνει και ένα σημείωμα εκείνης της εποχής σε τούτη εδώ την γωνιά.